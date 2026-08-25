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DOLLY PARTON /

Život dive u fotografijama: Odrasla u dubokom siromaštvu pa zaludila cijeli svijet

Život dive u fotografijama: Odrasla u dubokom siromaštvu pa zaludila cijeli svijet
Foto: Media Punch, MediaPunch Inc/Alamy/Profimedia
Rođena 1946. kao četvrto od dvanaestero djece, Dolly Rebecca Parton odrasla je u drvenoj kolibi u planinama Great Smoky Mountains.
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Malo je zvijezda koje sjaje tako jarko i dugo kao Dolly Parton. Pjevačica, autorica tisuća pjesama, glumica, poslovna žena i filantropkinja umrla je u utorak, a vijest je s javnosti podijelio njezin nećak na društvenim mrežama.

Bila je kulturna ikona čija priča nadilazi glazbu. Njezin put od siromaštva u Tennesseeju do svjetskih pozornica priča je o nevjerojatnom talentu, nesalomljivom duhu i jedinstvenoj sposobnosti da ujedini ljude, bez obzira na njihova uvjerenja.

Dolly Parton ostala je vjerna sebi: djevojčica iz planina s velikim snovima, koja je svojim pjesmama i srcem osvojila svijet. Njezina ostavština nije samo u glazbi, već u dobroti koju je širila za života. 

25.8.2026.
21:05
Hot.hr
akg-images/akg-images/Profimedia
SmrtDolly PartonJoleneCountry Glazba
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