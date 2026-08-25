Život dive u fotografijama: Odrasla u dubokom siromaštvu pa zaludila cijeli svijet

Malo je zvijezda koje sjaje tako jarko i dugo kao Dolly Parton. Pjevačica, autorica tisuća pjesama, glumica, poslovna žena i filantropkinja umrla je u utorak, a vijest je s javnosti podijelio njezin nećak na društvenim mrežama.

Bila je kulturna ikona čija priča nadilazi glazbu. Njezin put od siromaštva u Tennesseeju do svjetskih pozornica priča je o nevjerojatnom talentu, nesalomljivom duhu i jedinstvenoj sposobnosti da ujedini ljude, bez obzira na njihova uvjerenja.

Dolly Parton ostala je vjerna sebi: djevojčica iz planina s velikim snovima, koja je svojim pjesmama i srcem osvojila svijet. Njezina ostavština nije samo u glazbi, već u dobroti koju je širila za života.