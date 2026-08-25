Preminula legendarna Dolly Parton: Nezaboravna pjevačica, glumica, poslovna žena i filantropkinja

Svijet glazbe i filantropije zavijen je u crno. U dobi od 80 godina preminula je Dolly Parton, legendarna country pjevačica, autorica pjesama, glumica i humanitarka čiji je život bio nevjerojatna priča o uspjehu. Vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin nećak, ostavljajući milijune obožavatelja u tuzi.

Od kolibe do svjetske pozornice

Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. u jednosobnoj kolibi u siromašnim planinama istočnog Tennesseeja. Četvrto od dvanaestero djece, odrasla je u obitelji toliko siromašnoj da je liječnik koji ju je porodio plaćen vrećom kukuruznog brašna. Unatoč neimaštini, glazba je bila svuda oko nje. Talent je, govorila je, naslijedila od majke koja je pjevala stare balade, a poslovnu oštroumnost od oca, iako je bio nepismen. Prvu pjesmu napisala je s pet godina, s deset je već nastupala na lokalnoj televiziji, a s trinaest debitirala u slavnom Grand Ole Opryju. Dan nakon mature, s tek navršenih 18 godina, preselila se u Nashville s jednim ciljem: postati zvijezda.

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Revolucija u country glazbi

Uspjeh je isprva postigla kao autorica pjesama. Ključan trenutak dogodio se 1967. kada se pridružila televizijskom showu Portera Wagonera. Iako su njihovi dueti bili uspješni, Parton je žudjela za solo karijerom. Iz njihovog profesionalnog raskida rodila se balada "I Will Always Love You", posvećena upravo Wagoneru. Pjesma je 1974. postala country hit, a desetljećima kasnije Whitney Houston pretvorila ju je u globalni megahit, donoseći Dolly milijune od autorskih prava. Odbila je ponudu Elvisa Presleyja da je snimi jer bi se morala odreći polovice prava, što se pokazalo kao jedna od najpametnijih poslovnih odluka ikad. Sedamdesetih je nizala klasike poput "Jolene" i "Coat of Many Colors", a krajem desetljeća hrabro je zakoračila u pop vode. Pjesma "9 to 5" iz istoimenog filma u kojem je glumila lansirala ju je u status globalne superzvijezde.

Više od glazbe: glumica, poslovna žena i filantropkinja

Dolly Parton nikada nije bila samo pjevačica. Glumila je u hit filmovima poput "9 do 5", no njezin najveći poslovni pothvat bio je tematski park Dollywood. Otvoren 1986. blizu njezina rodnog mjesta, park je postao golema turistička atrakcija i donio tisuće radnih mjesta. Ipak, filantropska ostavština možda je i veća od glazbene. Kroz svoju zakladu pokrenula je program pismenosti Imagination Library, koji je darovao više od 200 milijuna besplatnih knjiga djeci diljem svijeta. "To je u čast mome ocu koji nije znao čitati ni pisati", govorila je. Nakon katastrofalnih požara 2016., njezin fond "My People Fund" prikupio je milijune za pomoć stotinama obitelji. Donirala je i milijun dolara za razvoj cjepiva Moderna protiv COVID-19, još jednom pokazavši svoje veliko srce.

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Privatni život i posljednji dani

Unatoč golemoj slavi, svoj privatni život držala je podalje od reflektora. U braku s Carlom Thomasom Deanom, koji se klonio javnosti, bila je od 1966. godine. Njihova ljubavna priča bila je inspiracija. Posljednje godine za nju su bile iznimno teške. Njezin suprug preminuo je 2025. nakon duge bolesti, što ju je duboko pogodilo. Nedavno je izgubila i starijeg brata Coyja Denvera. U mjesecima prije smrti otkazala je nastupe zbog zdravstvenih problema, a u jednoj od posljednjih objava priznala je da joj se zdravlje pogoršalo nakon suprugove smrti.

Dolly Parton ostavlja neizbrisiv trag. Bila je pionirka za žene u countryju, autorica s više od tri tisuće pjesama, poslovna vizionarka i humanitarka čija je dobrota dotaknula nebrojene.