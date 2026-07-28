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Glazbena ikona Dolly Parton prolazi kroz teške dane: Nakon supruga preminuo joj i brat

Glazbena ikona Dolly Parton prolazi kroz teške dane: Nakon supruga preminuo joj i brat
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Foto: Profimedia

Godinu dana nakon gubitka voljenog muža s kojim je provela šest desetljeća, slavna pjevačica suočila se s još jednim obiteljskim gubitkom

28.7.2026.
20:53
Hot.hr
Profimedia
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Glazbena ikona Dolly Parton (80) prolazi kroz još jedno teško razdoblje. Nakon što je prošle godine izgubila supruga, sada se oprašta od starijeg brata Coya "Denvera" Partona, koji je preminuo u 82. godini. Vijest je odjeknula na društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu poruka podrške upućenih slavnoj pjevačici.

Čovjek koji je izabrao miran život

Coy "Denver" Parton bio je jedan od dvanaestero braće i sestara u poznatoj obitelji. Za razliku od svoje sestre, svjetske zvijezde, Denver je uvijek birao život podalje od kamera i javnosti. Bio je poznat kao čovjek koji je cijenio jednostavan i miran život, posvećen svojoj obitelji i poslu. Njegova smrt peta je u nizu gubitaka braće i sestara za obitelj Parton, što predstavlja još jedan težak udarac za slavnu pjevačicu i njezine najbliže.

Težak period za glazbenu divu

Ova tragedija dolazi nešto više od godinu dana nakon što je Dolly izgubila supruga Carla Deana, s kojim je provela gotovo šezdeset godina.

 

Glazbena ikona Dolly Parton prolazi kroz teške dane: Nakon supruga preminuo joj i brat
Foto:

 

Posljednjih godina obitelj je pretrpjela nekoliko teških udaraca, uključujući smrt braće Randyja 2021. i Davida 2024. godine. Vijest o Denverovoj smrti potvrđena je putem osmrtnice, a ispraćaj će se, u skladu s njegovim životnim stilom, održati u krugu najuže obitelji.

 

Dolly PartonTeski DaniGubitak
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