Glazbena ikona Dolly Parton prolazi kroz teške dane: Nakon supruga preminuo joj i brat
Godinu dana nakon gubitka voljenog muža s kojim je provela šest desetljeća, slavna pjevačica suočila se s još jednim obiteljskim gubitkom
Glazbena ikona Dolly Parton (80) prolazi kroz još jedno teško razdoblje. Nakon što je prošle godine izgubila supruga, sada se oprašta od starijeg brata Coya "Denvera" Partona, koji je preminuo u 82. godini. Vijest je odjeknula na društvenim mrežama, pokrenuvši lavinu poruka podrške upućenih slavnoj pjevačici.
Čovjek koji je izabrao miran život
Coy "Denver" Parton bio je jedan od dvanaestero braće i sestara u poznatoj obitelji. Za razliku od svoje sestre, svjetske zvijezde, Denver je uvijek birao život podalje od kamera i javnosti. Bio je poznat kao čovjek koji je cijenio jednostavan i miran život, posvećen svojoj obitelji i poslu. Njegova smrt peta je u nizu gubitaka braće i sestara za obitelj Parton, što predstavlja još jedan težak udarac za slavnu pjevačicu i njezine najbliže.
Težak period za glazbenu divu
Ova tragedija dolazi nešto više od godinu dana nakon što je Dolly izgubila supruga Carla Deana, s kojim je provela gotovo šezdeset godina.
Posljednjih godina obitelj je pretrpjela nekoliko teških udaraca, uključujući smrt braće Randyja 2021. i Davida 2024. godine. Vijest o Denverovoj smrti potvrđena je putem osmrtnice, a ispraćaj će se, u skladu s njegovim životnim stilom, održati u krugu najuže obitelji.