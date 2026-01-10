Legendarna zvijezda opet sve zabrinula, još ranije poručila: 'Bog mi još nije dao znak'

Nakon što je posljednjih mjeseci otkazala više javnih nastupa, američka pjevačica Dolly Parton (79) nije se pojavila ni na koncertu u čast vlastitog 80. rođendana, što je potaknulo brojne reakcije među obožavateljima.

Koncert u čast glazbenice, rođene 19. siječnja 1946., održan je u prestižnoj dvorani Grand Ole Opry u Nashvilleu. Umjesto osobnog pojavljivanja, Parton je poslala video poruku.

Njezin dolazak nikada nije bio planiran

U snimci, koju je objavio Grand Ole Opry, pjevačica se izravno obratila okupljenima: "Draga obitelji Grand Ole Opryja, željela sam vam reći koliko mi znači što ste se i ove godine okupili kako biste uz neke od mojih pjesama proslavili moj veliki rođendan."

"Neke od mojih najdražih uspomena dogodile su se upravo ovdje na pozornici Grand Ole Opryja. Voljela bih da mogu biti s vama osobno, ali svakako vam svima šaljem svoju ljubav", dodala je. Iako je njezina poruka potaknula zabrinutost, glasnogovornik je naknadno razjasnio okolnosti, kako prenosi Mirror.

Prema riječima glasnogovornika, Dolly Parton nikada nije ni trebala prisustvovati proslavi, niti je njezin dolazak bio najavljivan u sklopu promocije događaja. "Nikada nije namjeravala biti ondje niti je promovirano da će doći, tako da se ne povlači ni iz čega. Jednostavno nikada nije ni trebala ići", objasnio je.

Unatoč njezinu objašnjenju, među obožavateljima je i dalje prisutna zabrinutost, ponajprije zbog događaja iz rujna 2024., kada je Parton zbog zdravstvenih problema morala odgoditi svoju dugo najavljivanu rezidenciju u Las Vegasu.

Zdravstveni problemi i zahvati

Tada je pjevačica odgodila nadolazeće koncerte po savjetu liječnika zbog stanja koje je zahtijevalo medicinske zahvate. U izravnom obraćanju obožavateljima, Parton je objavila: "Želim da obožavatelji i javnost čuju izravno od mene da ću, nažalost, morati odgoditi svoje nadolazeće koncerte u Las Vegasu. Kao što mnogi od vas znaju, suočavam se s nekim zdravstvenim izazovima, a liječnici su mi rekli da moram obaviti nekoliko zahvata."

U svom prepoznatljivom stilu, legenda country glazbe nastojala je zadržati pozitivan duh, našalivši se kako je liječnicima rekla: "Vjerojatno je vrijeme za pregled od sto tisuća milja, iako je to uobičajeni posjet mom plastičnom kirurgu."

Ipak, u ozbiljnijem tonu je poručila: "S obzirom na ovo, neću moći vježbati i pripremiti show kakav želim da vidite i kakav zaslužujete vidjeti. Budući da dolazite i izdvajate novac kako biste me gledali, želim vam uzvratiti nastupom u kojem dajem najbolje od sebe."

Dolly je naglasila kako ne planira otići u mirovinu. "Ne brinite, ne planiram se povući jer Bog mi još nije dao znak da je vrijeme za kraj. No osjećam da mi sada poručuje da usporim, kako bih bila spremna za nove velike avanture zajedno s vama", poručila je obožavateljima.

