Arhitekti čije je rješenje izabrano za Kaštelanski most: 'Bit će jedan od najljepših u Europi'

Izabrano je idejno rješenje za most preko Kaštelanskog zaljeva koji bi trebao biti dio novog ulaza u Split. Povezuje autocestu kroz tunel Kozjak s trajektnom lukom Split, a mogao bi se zvati most sv. Duje.

Ovako bi jednom kad bude završen trebao izgledati Kaštelanski most. Dug je jedno cijelo 6 kilometara, s četiri prometne trake, a mislilo se i na pješake i bicikliste. Marko Dabrović, arhitekt idejnog rješenja kaže: "Sama cesta je centralno, međutim pješaci su spušteni niže za dva metra ne bi dobili odvojenost od atmosfere od automobila, buke i plinova i prskanja kad pada kiša i ne bi li dobili sigurnu šetnicu, s obje strane vidimo vidikovce koje omogućuju novi doživljaj mosta.“

Postavljen na dva pilona, most će biti najmanje 55 metara iznad mora kako bi brodovi mogli prolaziti. Bit će i nova vizura Kaštelanskog zaljeva. Marjan Pipenbaher, projektant idejnog rješenja kaže: "Ja mislim da smo napravili most koji je dosta elegantan, rasteretili smo ove pilone mase betonske, razdvojili smo ih i oni u prostoru izgledaju elegantno. I mislim da će ovaj most biti jedan od najljepših mostova Europe.“

Investicija od 250 milijuna eura

Most je dio novog ulaza u Split preko autoceste, točnije čvora Vučevica, tunela Kozjak i državne ceste u Kaštelima. Put do splitske trajektne luke trebao bi biti brži nego danas. Tomislav Šuta, gradonačelnik Split objašnjava: "Most sv. Duje predstavlja novi ulaz i izlaz iz grada Splita i poveznicu sa gradom Kaštelima. Ovo je početak koji je nezaustavljiv i ono što očekujemo da kroz tri godine se dobiju sve potrebne dozvole i da idemo u izgradnju.“

Ivica Budimir, predsjednik Uprave Hrvatskih cesta; pojašnjava kad bi mogao most biti gotov: "Kao što je gradonačelnik rekao jedno 3 godine do početka i tri godine gradnje, to je 1600 metara plus pristupne ceste to je investicija oko 250 milijuna eura sigurno sveukupno…“

'Ja ću prvi preko njega pretrčati'

S obzirom na velike ljetne gužve koje svake godine paraliziraju grad, mnogi Splićani s nestrpljenjem prate projekte nove infrastrukture. Koraljka Pejić nam kaže:

"Ako se sjetimo obećanja da će beza kaštelanska cesta biti gotova do 2007., a bila je gotova kad prij epar godina. Značila kasnila je desetak godina u realizaciji onda ne mogu očekivati da će se išta drukčije dogoditi s Kaštelanskim zaljevom i mostom."

Zlatan Leko misli drukčije: "Ja kao prometni inženjer govorim da će to biti sigurno.. ja ću prvi preko njega pretrčati dođite pa da vidite što to znači."

Novi ulaz u Split još je prije sedam godina uvršten na listu strateških projekata Ministarstva gospodarstva. Prema procjenama investitora, na njegovu izgradnju i sve pripremne radove građani će, uz dosadašnje procedure, morati pričekati barem još šest godina.