Izabrano idejno rješenje za most preko Kaštelanskog zaljeva

Izabrano je idejno rješenje za most preko Kaštelanskog zaljeva, koji bi trebao biti dio novog ulaza u Split koji povezuje autocestu od čvora Vučevica, tunela Kozjak, čvora na državnoj cesti i trajektnu luku Split. Prema idejnom rješenju, most je dug 1600 metra, a uz 4 prometna traka predviđene su i pješačko-biciklističke staze s vidikovcima. Početak gradnje očekuje se za 3 godine. Toliko je predviđeno da će trajati sama gradnja, a procjena je da će most s pristupnim cestama stajati oko 250 milijuna eura.

"Sama cesta je centralno, međutim pješaci su spušteni niže za dva metra ne bi dobili odvojenost od atmosfere od automobila, buke i plinova i prskanja kad pada kiša i ne bi li dobili sigurnu šetnicu, s obje strane vidimo vidikovce koje omogućuju novi doživljaj mosta jer je most dug 1600 metra, a raspon između pilona je 400 metara", rekao je Marko Dabrović, arhitekt izabranog rješenja.