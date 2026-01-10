Ovaj muškarac je bio prva velika ljubav Nede Ukraden: Riječ je o muškarcu iz Imotskog

O privatnom životu pjevačice Nede Ukraden (75), njezinim vezama i braku, tijekom godina se dosta pisalo. Ipak, tek rijetki su upoznati s podatkom tko je bio prvi mladić koji je osvojio njezino srce. Riječ je o muškarcu iz Imotskog.

Neda se još kao djevojčica preselila s roditeljima iz rodnog Imotskog u Sarajevo. Upravo je u tom gradu provela djetinjstvo i mladenačke dane te ondje živjela sve do 1992. godine.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

Prva simpatija iz Imotskog

Unatoč tome, uvijek je naglašavala koliko je emotivno vezana uz imotski kraj. Često je isticala da su joj godine provedene ondje bile najljepše u životu. Sve školske praznike provodila je kod bake u Imotskom, gdje su nastajale uspomene koje pamti cijeli život.

"Znate, korijeni su čudo. Možeš bilo gdje živjeti, na bilo kojoj adresi, ali uvijek si vezan za svoj rodni kraj. Spavala sam po svim svjetskim najelitnijim hotelima, ali najljepše spavam u mojoj Glavinji Donjoj", rekla je pjevačica jednom.

Iako su javnosti poznati njezini partneri, identitet prve simpatije dugo je ostao nepoznat. Bio je to mladić koji je u njezinom srcu imao posebno mjesto.

"Moja prva simpatija je, naravno, bio moj susjed. Naravno, on je meni bio najljepši na svijetu. Toliko sam se veselila doći na ljetne praznike. Toliko mi je to sve bilo mistično, lijepo, nedodirljivo. Toliko se nije moglo uspoređivati s mladićima koji su me okruživali tamo gdje sam išla u školu, gdje smo živjeli", prisjetila se Neda.

Dom uništen u ratu danas je luksuzna vila

Pjevačica nikad nije zaboravila na svoj rodni kraj. Obiteljska kuća u Imotskom srušena je tijekom rata, no pjevačica ju je obnovila prije nekoliko godina te je izgradila luksuznu vilu koju je jedno vrijeme i iznajmljivala.

Vila se prostire na 310 četvornih metara i ima pet zvjezdica. Gostima su na raspolaganju pet spavaćih soba, nekoliko kupaonica, potpuno opremljena kuhinja, bazen, jacuzzi, sauna, vanjska kuhinja, roštilj i dječje igralište. Objekt je namijenjen odmoru i miru dalmatinskog zaleđa, a u pravilima najma jasno je navedeno da zabave, pušenje i kućni ljubimci nisu dopušteni, uz obavezan sigurnosni polog od 500 eura.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Jedan brak i romanse

Neda Ukraden iza sebe ima jedan brak, ali i niz intenzivnih veza. Tijekom cijele karijere slovila je za iznimno privlačnu i karizmatičnu ženu. U braku je bila s Milanom Bilbijom, kojeg je upoznala vrlo mlada, sa svega 19 godina. Nakon deset godina veze vjenčali su se, dobili kćer Jelenu i u braku proveli tri godine. Nakon razvoda ostali su u korektnim odnosima sve do njegove smrti 2013. godine. Kasnije je bila u vezi s liječnikom Momom Jakovljevićem te s Amerikancem koji ju je htio oženiti.

U svojoj autobiografiji Neda je otkrila i da je bila u vezi s pokojnim Sašom Popovićem, glazbenikom, suvlasnikom i direktorom Grand Productiona, srpske diskografske kuće. Iako njihova ljubav nije dugo potrajala, ostali su prijatelji, a godinama su kružile razne priče o prirodi njihova odnosa.

"Ona je žena kojoj sam se uvijek divio, prije svega zbog njezine ljepote i ženstvenosti. Mnogo žena je prošlo kroz moj život – lijepe, popularne, šarmantne – ali kao ona, nijedna. Moja majka Branka ju je obožavala i htjela je da joj bude snajka. Kada bi Neda dolazila kod nas, bio je to pravi spektakl. Majka bi od sreće plakala. Mislim da bismo se vjenčali da su okolnosti bile drukčije", jednom prilikom je rekao Popović za sarajevski As.

