Zato ga obožavaju: Ovo su najbolji pogotci Livaje u dresu Hajduka

Kapetan Hajduka Marko Livaja nedavno je stigao do jubilarnog stotog pogotka u dresu Hajduka.

Do stotke je stigao u utakmici protiv Lokomotive, kada je skrenuo loš udarac Rebića u gol. Bio je to Livaji 194. nastup u dresu Hajduka, u kojem je, osim 100 pogodaka, upisao i 48 asistencija.

A među tih sto golova bilo je brojnih majstorija – od škarica i lobova, preko slobodnjaka do udaraca iz mrtvog kuta. Najbolje od Livaje pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamova devetka otkrila koji mu je najdraži gol i za koga navija u Formuli 1: 'Nadam se SP-u'