Prije dvije godine imali smo strelicu za polufinale: Možemo li sada do iskoraka?

Frankfurtska Eissporthalle bit će od 11. do 14. lipnja poprište novog izdanja Svjetskog kupa u pikadu (PDC World Cup of Darts), timskog natjecanja koje okuplja 40 nacija. Među njima će se ponovno naći i Hrvatska, predvođena neuništivim Borisom Krčmarom, koji ovoga puta u borbu za svjetski vrh kreće s Perom Ljubićem, a sve možete pratiti na ZonaSport kanalu na platformi Voyo

Hrvatska priča na PDC Svjetskom kupu u pikadu započela je 2012. godine, kada je naša reprezentacija bila jedna od pet debitantskih nacija. Čast da prvi bace strelice za Hrvatsku na velikoj pozornici pripala je Tončiju Restoviću i Borisu Krčmaru. Iako je debitantski nastup završen u drugom kolu porazom od Walesa, već iduće godine ostvaren je rezultat koji je dugo stajao kao najveći uspjeh.

U ponešto izmijenjenom sastavu, s Robertom Marijanovićem umjesto Krčmara, Restović je odveo Hrvatsku sve do četvrtfinala. Pobjedama protiv Novog Zelanda i favorizirane Sjeverne Irske osiguran je plasman među osam najboljih reprezentacija svijeta, gdje je Belgija ipak bila prejak suparnik. Taj je uspjeh, međutim, označio i početak duge stanke. Hrvatska, unatoč zapaženom rezultatu, godinama nije dobivala pozivnicu za turnir, stvarajući prazninu koja je trajala gotovo cijelo desetljeće.

Nakon duge pauze, Hrvatska se trebala vratiti 2021., no sudjelovanje je otkazano u posljednji trenutak zbog bolesti Borisa Krčmara. Navijači su na povratak morali pričekati do 2023., kada se format turnira proširio na 40 ekipa, što je otvorilo vrata i za Hrvatsku. Upravo je Krčmar, kao najistaknutiji hrvatski igrač, poveo novu generaciju, a uz njega je stao Romeo Grbavac.

Strelica za polufinale koju još pamtimo

Njihov povratnički nastup bio je solidan, stigavši do osmine finala gdje su ih zaustavili kasniji pobjednici, Australci. Godinu kasnije, 2024., isti je dvojac pokazao da pripada samom vrhu. Ponovili su uspjeh iz 2013. plasmanom u četvrtfinale, a meč protiv Austrije za ulazak u polufinale ušao je u anale kao jedan od dramatičnijih. Hrvatska je bila na korak do povijesnog uspjeha, no Romeo Grbavac je u odlučujućem legu promašio jednu strelicu na dvostrukom izlazu za pobjedu. Austrijanci, za koje su nastupali odlični Mensur Suljović i Rowby-John Rodriguez su iskoristili priliku i prošli dalje, ostavivši hrvatski par slomljenog srca, ali s dokazom da se mogu nositi s najboljima.

Za izdanje 2025. godine, hrvatski dvojac doživljava promjenu. Uz iskusnog Borisa Krčmara, debitantski nastup na Svjetskom kupu upisat će Pero Ljubić. Igrač je to s prebivalištem u Austriji, bivši nacionalni prvak u šahu, koji je u siječnju postao tek drugi Hrvat u povijesti s osiguranom PDC Tour kartom. To mu garantira nastupe na najjačim profesionalnim turnirima tijekom cijele sezone.

U zahtjevnoj skupini s Japanom i Švicarskom, hrvatski je par ispao već u prvoj fazi natjecanja. Iako su ostvarili jednu pobjedu, kao i njihovi suparnici, presudila je lošija razlika u legovima koja ih je ostavila bez plasmana u nokaut fazu.

Sada, s pogledom na izdanje 2026., Krčmar i Ljubić imaju priliku za iskupljenje. Krčmar, unatoč tome što je na kraju prošle sezone izgubio svoju Tour kartu, igra u sjajnoj formi kao istočnoeuropski kvalifikant na European Touru, gdje je bilježio pobjede protiv velikana. Novi pokušaj u Frankfurtu bit će pravi test za ovu kombinaciju. U skupini ćemo imati priliku osvetiti se Japanu, a tu je i velika nepoznanica, Španjolska. Samo pobjednik skupine prolazi u osminu finala. Možemo li ovoga puta do povijesnog polufinala?

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