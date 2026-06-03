Uskoro počinje Svjetsko prvenstvo u kojem jake adute ima i Hrvatska: Ovo su detalji

Najprestižnije svjetsko timsko natjecanje u pikadu, BetVictor Svjetski kup (World cup of darts), vraća se u Frankfurt od 11. do 14. lipnja 2026. U uzavreloj atmosferi legendarne dvorane Eissporthalle, četrdeset nacija borit će se za titulu svjetskih prvaka i dio bogatog nagradnog fonda od 500.000 funti. Ovaj jedinstveni turnir parova, šesnaesti po redu u organizaciji PDC-a, obećava četiri dana vrhunske drame, a sve možete gledati na ZonaSport kanalu na platformi Voyo.

Četiri najbolje rangirane nacije - (Luke Littler i Luke Humphries ),), branitelji naslova) te) - izravno su plasirane u osminu finala i svoje nastupe započinju u subotu.

Preostalih 36 reprezentacija, uključujući i Hrvatsku, borit će se za prolazak kroz grupnu fazu. Raspoređene su u dvanaest skupina po tri tima, a samo pobjednik svake skupine osigurava mjesto u nokaut rundi. Svi mečevi na turniru igraju se isključivo u formatu parova, što testira timsku sinergiju na najvišoj razini. U grupnoj fazi igra se na četiri dobivena lega (best of 7), dok se u kasnijim fazama format produžuje; osmina finala, četvrtfinale i polufinale igraju se na osam dobivenih legova, a finale na deset (best of 19).

Hrvatska ima jake adute

Hrvatsku će i ove godine predstavljati provjereni dvojac, Boris Krčmar i Pero Ljubić. Kao petnaesti nositelji, smješteni su u zahtjevnu skupinu K, zajedno s reprezentacijama Japana i Španjolske. Svoj put prema nokaut fazi započinju već prve večeri turnira, u četvrtak, 11. lipnja, dvobojem protiv Japana. Pobjednik tog meča u petak će igrati protiv Španjolske za prvo mjesto u skupini i plasman u osminu finala.

Krčmar je veteran ovog natjecanja, a najbolji rezultat Hrvatske dosad bilo je četvrtfinale, što su ostvarili 2013. i 2024. godine. Iako ždrijeb nije bio lak, s obzirom na to da su Japan (predvođen iskusnim Harukijem Muramatsuom) i Španjolska (s Cristom Reyesom) uvijek neugodni protivnici, hrvatski se par nada da može iskoristiti svoje iskustvo i napraviti korak dalje. S razlogom su nositelji i bit će prvi favorit ove skupine.

Glavni favoriti za osvajanje naslova bez sumnje su Englezi. Nakon šokantnog ispadanja prošle godine, super-dvojac Luke Littler i Luke Humphries, prvi i drugi igrač svijeta, dolaze u Frankfurt s dodatnom motivacijom da Engleskoj donesu rekordnu šestu titulu. Glavni izazivači bit će uvijek opasni Nizozemci s Michaelom van Gerwenom te branitelji naslova, Sjeverni Irci.

Veliki udarac doživio je Wales, koji će nastupiti bez Gerwyna Pricea, što ih značajno slabi unatoč sjajnoj formi Jonnyja Claytona. Domaćini Nijemci, Martin Schindler i Ricardo Pietreczko, uz podršku publike nadaju se ponavljanju lanjskog polufinala. Među reprezentacijama koje bi mogle iznenaditi, stručnjaci često ističu Poljsku, koju predvodi iskusni Krzysztof Ratajski uz mladog Sebastiana Bialeckog. Turnir je poseban i po tome što pruža priliku nacijama koje nisu u samom vrhu, pa će tako ove godine debitirati Mongolija, Uganda te Trinidad i Tobago, unoseći dodatnu globalnu dimenziju.

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