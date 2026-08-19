Tvrtka Vulkal donirala 10.000 eura za sanaciju posljedica požara na području Omiša

Vulkal donacijom od 10.000 eura želi dati konkretan doprinos oporavku širokog omiškog područja pogođenog velikim požarom te pružiti podršku građanima koji se suočavaju s teškim i dugotrajnim posljedicama istog. Sredstva su namijenjena za sanaciju posljedica požara te obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane.

Ovom donacijom Vulkal želi biti uz obitelji i pojedince koji su se našli među najteže pogođenima, obitelji stradale osobe, ozlijeđene, kao i građane koji su ostali bez svojih domova, imovine i svega što su godinama stvarali.

Foto: Vulkal

Pomoć vatrogascima i izvan aktualne situacije

Briga za one koji svakodnevno sudjeluju u zaštiti ljudi i imovine dio je Vulkalovog društveno odgovornog djelovanja. Svjesni zahtjevnih uvjeta u kojima vatrogasci rade, osobito tijekom ljetnih mjeseci i visokih temperatura, Vulkal je početkom srpnja, u suradnji sa svjetskim proizvođačem guma Michelin, donirao 10 pari profesionalnih vatrogasnih čizmi MICHELIN Red Fighter DVD-u Ivanec Bistranski.

„Vatrogasci su među prvima koji se odazivaju kada je najteže. Njihova hrabrost, požrtvovnost i svakodnevni angažman zaslužuju našu zahvalnost, ali i konkretnu podršku. Kao tvrtka koja posluje diljem Hrvatske želimo pomoći zajednicama u kojima možemo napraviti razliku, osobito u trenucima kada je pomoć najpotrebnija“, ističu iz Vulkala.

Ovim se činom i donacijom, Vulkal pridružuje brojnim tvrtkama, institucijama, gradovima i pojedincima koji su u najtežim trenucima pokazali solidarnost i spremnost pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, još jednom potvrđujući snagu zajedništva i hrvatskog srca.