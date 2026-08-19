Rijeka pred ogromnim izazovom: 'Od kukanja nema ništa'

Rijeka u četvrtak u Danskoj igra prvu utakmicu doigravanja Konferencijske lige. Nakon dramatičnog prolaska protiv finskog Ilvesa, na putu im stoji jaki Midtjylland, a utakmicu je u srijedu na konferenciji za medije najavio trener Rijeke Matjaž Kek.

Rijeka u Dansku putuje nakon šoka u domaćem prvenstvu, gdje je prošlog vikenda pretrpjela poraz (2:0) na gostovanju u Varaždinu u 3. kolu SHNL-a.

"Nakon samog ždrijeba je bilo jasno da nas čeka kvalitetni suparnik. Nakon svih stvari koje u Varaždinu nisu bile dobro želimo što bolje pripremiti momčad. Nekih većih problema s ozljedama nemamo, igrači koji su bili van pogona polako se vraćaju pa ćemo poslije treninga vidjeti koga ćemo odabrati", rekao je Kek pa poručio:

"Svaka utakmica ti je prilika… Rekao sam igračima da je dobro kada nova utakmica dođe treći, četvrti dan nakon poraza kako bi to ispravio. Treba biti objektivan i jasan, Midtjylland je europska kvaliteta koju treba poštivati, ali moramo više govoriti o sebi nego se opterećivati njima. Rijeka je već pokazala u europskim utakmicama da zna odigrati dobro, no premalo je o tome govoriti, treba to i pokazati na igralištu. Reakcija Armade nakon Varaždina mora biti najveća opomena, jer toliko pozitivne energije koja ih gura naprijed je nešto što treba poštivati, o čemu treba razmišljati i samo s time ćemo ići naprijed. Od kukanja nema ništa, u Varaždinu nismo bili na nivou, a sada imamo pred sobom pravu europsku utakmicu da vidimo gdje smo."

Uz Keka je na konferenciji za medije bio branič Rijeke Ante Oreč koji je poslao sljedeću poruku:

"Znamo da nas čeka teška utakmica, dobar suparnik, ali ova je momčad već pokazala da u Europi može igrati protiv kvalitetnih suparnika. Spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Midtjylland je kvalitetniji od dosadašnjih suparnika u Europi, imaju iskustva, brže igraju, fizički su moćni i morat ćemo pronaći način za odgovoriti na to. Znamo što ova utakmica znači klubu, predstavljamo hrvatski nogomet i nas same i želimo se pokazati u najboljem svjetlu."