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KAKVA LJEPOTICA /

Ona je najljepša Šibenčanka: Upoznajte novu misicu Antonelu Kekelić

Ona je najljepša Šibenčanka: Upoznajte novu misicu Antonelu Kekelić
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Foto: Branimir Grubišić

Titulu Miss Šibensko-kninske županije osvojila je Antonela Kekelić koja je svojim nastupom, osobnošću i elegancijom osvojila simpatije žirija. Antonela ima dvadeset godina i dolazi iz Šibenika

19.8.2026.
14:47
Hot.hr
Branimir Grubišić
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Šibenik je u ljetnoj večeri toplog kolovoza zasjao u znaku ljepote, mladosti i elegancije. U samom srcu povijesne jezgre, na Trgu Republike, ispred šibenske Gradske vijećnice, održan je izbor Miss Šibensko-kninske županije za Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Brojna publika imala je priliku uživati u večeri ispunjenoj elegancijom, glazbom i pozitivnom energijom, a šest finalistica predstavilo se stručnom žiriju i publici te se borilo za prestižnu županijsku titulu i plasman u finale 31. izbora Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

Ona je najljepša Šibenčanka: Upoznajte novu misicu Antonelu Kekelić
Foto: Branimir Grubišić

Titulu Miss Šibensko-kninske županije osvojila je Antonela Kekelić koja je svojim nastupom, osobnošću i elegancijom osvojila simpatije žirija. Antonela  ima dvadeset godina i dolazi iz Šibenika. Studira menadžment u turizmu, a privlače je dinamičnost tog područja, rad s ljudima i upoznavanje različitih kultura. U budućnosti želi izgraditi vlastitu karijeru i jednoga dana pokrenuti nešto svoje. Govori engleski i talijanski, bavi se funkcionalnim treningom, rekreativno pliva i voli duge šetnje. Kao djevojčica bavila se plesom i glumom, a slobodno vrijeme rado provodi uz knjige i putovanja. Prijatelji je opisuju kao ambicioznu, pouzdanu i optimističnu, dok su je životni izazovi naučili strpljenju, upornosti i vjeri u sebe. Na izbor se prijavila kako bi izašla iz svoje zone komfora, upoznala nove ljude i stekla novo iskustvo. Njezina prva pratilja je Lana Ninić.

Ona je najljepša Šibenčanka: Upoznajte novu misicu Antonelu Kekelić
Foto: Branimir Grubišić

Nova Miss Šibensko-kninske županije sada se pridružuje finalisticama koje će se natjecati za titulu 31. Miss Hrvatske za Miss Svijeta u veljači sljedeće godine. Time je dobila priliku predstavljati svoju županiju na nacionalnoj razini, a možda upravo ona jednoga dana krene stopama Eme Helene Vičar i dobije priliku predstavljati Hrvatsku na najvećem svjetskom izboru ljepote Miss World.

Ona je najljepša Šibenčanka: Upoznajte novu misicu Antonelu Kekelić
Foto: Branimir Grubišić

Program izbora vodila je nekadašnja hrvatska missica Ivana Delač, dok je za glazbeni dio večeri i dobru atmosferu bio zadužen Danijel Banić iz grupe Baruni. Povijesna jezgra Šibenika pokazala se pritom kao savršena kulisa za večer posvećenu ljepoti, eleganciji i mladosti. U žiriju su sjedile bivša Miss Hrvatske Maja Spahija Blaće te missice Šibensko-kninske županije Ema Ninić i Antea Krnić, Zoran Škugor... 

Miss UniversešibenikIvana Delač
komentara
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