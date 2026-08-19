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BIJEG U VELIKOJ GORICI /

Cure nevjerojatni podaci o odbjeglom zatvoreniku: Policajac mu otišao kupiti burek i mlijeko?!

Cure nevjerojatni podaci o odbjeglom zatvoreniku: Policajac mu otišao kupiti burek i mlijeko?!
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Nije rijetkost da policajci i njihovi pravosudni kolege privedenim osobama vlastitim novcem kupe vodu, pecivo, kavu s aparata u zgradama suda

19.8.2026.
15:23
Maja Mahovlić
Emica Elvedji/PIXSELL
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Policija intenzivno traga za zatvorskim bjeguncem Ž.B. (47) koji je u utorak s lisicama na rukama pobjegao nakon ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici gdje mu je određen jednomjesečni istražni zatvor.

Policajcu kojem je utekao prijeti disciplinski postupak, doznaje Jutarnji list.

PU zagrebačka utvrđuje okolnosti bijega i eventualnu odgovornost policajca pod čijim je nadzorom Ž.B. bio od 10 sati do trenutka bijega u 14.15 sati. 

Uhićenik se, doznaje medij, u jednom trenutku požalio da je gladan i policajac mu je samoinicijativno odlučio kupiti nešto za jesti u trgovinu preko puta suda. Pritom ga je ostavio zaključanog i vezanog u policiji, a u trgovini mu je kupio burek i mlijeko te je namirnice platio svojim novcem. 

Nije rijetkost da policajci i njihovi pravosudni kolege privedenim osobama vlastitim novcem kupe vodu, pecivo, kavu s aparata u zgradama suda.

Po završetku ročišta, policajac je sa Ž.B. napuštao zgradu suda, njega je držao jednom rukom, a u drugoj je nosio dokumente oko njegova pritvaranja. Dok je otvarao vrata policijskog kombija, policajac je osumnjičenog na tren morao pustiti. Tada se Ž.B. dao u bijeg. 

Policajac je odmah krenuo trčati za njim, ali u jednom trenutku je naišao osobni automobil koji je bjegunac uspio izbjeći, a policajca je zamalo udario. Policajac je pritom pao i odmah nastavio trčati. Lovu na bjegunca pridružio se i jedan mladi prolaznik, ali Ž.B. se već stigao zagubiti među zgradama Cvjetnog naselja. 

Detalje o bjeguncu i djelima za koja ga se tereti možete pročitati OVDJE. Za njim još uvijek traje potraga. 

Pobjegao ZatvorenikVelika GoricaPotragaPolicajac
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