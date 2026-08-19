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Roko Šimić opet otpisan, karijeru nastavlja u njemačkom drugoligašu

Roko Šimić opet otpisan, karijeru nastavlja u njemačkom drugoligašu
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Foto: Benedict Christ/imago sportfotodienst/Profimedia

Šimić dobio novu priliku za 'oživljavanje' karijere

19.8.2026.
15:25
M.G.Antonela Ištvan
Benedict Christ/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dvadesetdvogodišnji Roko Šimić, bivši mladi hrvatski reprezentativac i velika nada našeg nogometa, otpisan je u velškom Cardiff Cityju i ide na posudbu u njemačkog drugoligaša Magdeburg, objavio je Sky Germany.

Dogovor između klubova o posudbi s mogućnošću otkupa odgovora je postignut i Šimić je stigao u Magdeburg na liječničke preglede.

U Walesu bez prave prilike

Ovaj prelazak označava kraj iznimno neuspješne epizode u Cardiff Cityju, velškom klubu za koji nikada nije upisao službeni seniorski nastup. Iako su ga 2024. godine doveli iz Red Bull Salzburga za dva milijuna eura i potpisali s njim ugovor do ljeta 2028., Šimić nije dobio priliku. Trener Omer Riza nije ga vidio u svojim planovima, smatrajući da nije bolji od postojećih napadačkih opcija, pa je mladi Hrvat bio prebačen u rezervnu momčad. Prošlu je sezonu proveo na posudbi u Karlsruheru, također njemačkom drugoligašu, no ni tamo se nije proslavio, postigavši samo tri pogotka u 28 nastupa, većinom ulazeći s klupe.

Put od velikog talenta do serijskih posudbi

Njegov karijerni put bio je pun uspona i padova. Nakon što se afirmirao u Lokomotivi, kao veliki talent prešao je u Red Bull Salzburg. Tamo je eksplodirao igrajući za filijalu Liefering, gdje je u jednoj sezoni zabio 19 golova, što mu je donijelo povratak u prvu momčad. Vrhunac je doživio debijem u Ligi prvaka, gdje je čak postigao i pogodak, no umjesto iskoraka uslijedio je pad. Nakon Salzburga i transfera u Cardiff, bio je na posudbama u belgijskom Kortrijku i spomenutom Karlsruheru, no nigdje nije uspio vratiti staru formu.

Nekada je Šimić slovio za jednog od najvećih talenata svoje generacije. Portal GOAL ga je 2022. uvrstio na listu 50 najboljih mladih igrača svijeta, a zbog stasa i stila igre uspoređivali su ga s Erlingom Haalandom i Dušanom Vlahovićem. Predvodio je juniorsku momčad Salzburga do finala UEFA Lige mladih, a njegove igre pratili su navodno europski velikani poput Real Madrida i Arsenala.

Roko šimićCardiff CityMagdeburg
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