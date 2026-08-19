Đoković otkrio kako odgaja djecu: 'Moraju naučiti biti sami sa svojim mislima'

Tenisač Novak Đoković otvoreno je u jednom podcastu progovorio o roditeljstvu i odgoju djece, otkrivši kako izgleda jedna naizgled sasvim obična situacija sa sinom Stefanom, piše Blic.

Ispričao je kako je sa svojim desetogodišnjim sinom proveo aktivno jutro na obiteljskom imanju svojih roditelja kraj jezera, a nakon što mu se dječak požalio da mu je dosadno, uslijedio je razgovor iz kojeg se može izvući važna lekcija za mnoge roditelje.

Đoković je najprije opisao kako je izgledalo njihovo zajedničko jutro koje je, nakon nekoliko sati igre i aktivnosti, neočekivano postalo prilika za razgovor o samostalnosti, dosadi i vremenu provedenom bez ekrana.

Sin mu se požalio da mu je dosadno

"Baš nedavno sam se sa svojim sinom, koji ima 10 godina, igrao na imanju mojih roditelja kraj jezera. Igrali smo stolni tenis, zatim nogomet, vozili kajak... Proveli smo nekoliko vrlo aktivnih sati. Onda sam se ja posvetio nečemu drugome, a on mi je prišao i požalio se da mu je dosadno."

Umjesto da mu odmah pronađe novu zanimaciju ili ponudi mobitel i ekran kako bi mu skratio vrijeme, Đoković je odlučio reagirati drukčije. Sa sinom je sjeo i objasnio mu da dosada nije nešto od čega treba bježati, već da može biti i vrijedan trenutak za sebe.

'Gledaj u nebo'

"Sjeo sam s njim i rekao mu da je to potpuno u redu. Prije svega, imao si vrlo aktivno jutro. A drugo, ako ti je dosadno, to ne znači da moraš istog trenutka uzeti knjigu, ekran ili bilo što drugo kako bi prekinuo dosadu. Moraš naučiti biti sam sa svojim mislima. A ako ti nije ugodno dosađivati se u kući, izađi van. Uzmi sok, sjedni i gledaj u nebo."

Đoković je pritom iskreno priznao da je takav pristup puno lakše zagovarati nego primijeniti u svakodnevnom životu, no istaknuo je koliko mu je važno da njegova djeca nauče biti sami sa sobom i svojim mislima.

"Zaista bih volio da moja djeca nauče da je potpuno u redu dosađivati se. Upravo su to trenuci u kojima dobivaju priliku biti sami sa svojim mislima, osobito s onima koje su možda potiskivali kada im je pažnju odvlačilo nešto drugo."

Osim kada je riječ o vremenu provedenom pred ekranima, obitelj Novak i njegova supruga Jelena imaju prilično jasan pristup i prehrani djece. Trude se da njihova prehrana bude što zdravija i raznovrsnija, s naglaskom na žitarice i sirove namirnice, dok u potpunosti izbjegavaju gluten.