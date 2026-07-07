Nije joj potreban luksuz da zablista: Jelena Đoković plijeni pažnju gdje god se pojavi

Dok Novak Đoković na terenima Wimbledona 2026. godine ispisuje nove stranice teniske povijesti, oči javnosti često su uperene i prema tribinama. Tamo, kao i nebrojeno puta dosad, sjedi njegova najveća podrška - supruga Jelena. No, svesti njezinu ulogu na puku prisutnost u loži bio bi potpuni promašaj. Jelena Đoković je puno više od supruge sportskog superstara; ona je uspješna poslovna žena, predana filantropkinja i, kako sam Novak kaže, njegova "stijena" bez koje ni njegovi uspjesi ne bi bili mogući.

Javna pojavljivanja Jelene Đoković redovito privlače modne kritičare, no ona se vješto poigrava s očekivanjima. Jedne će godine na Wimbledonu zablistati u haljini s potpisom danskog brenda Du Milde ili s torbicom Louis Vuitton, dok će već sljedeće oduševiti odabirom pristupačne cvjetne haljine iz H&M-a, dokazujući da stil i elegancija ne dolaze s dizajnerskom etiketom. Time šalje snažnu poruku, ostajući vjerna sebi - profinjena, ali i čvrsto na zemlji. Njezini odabiri često uključuju i komade srpskih dizajnera, poput prugaste haljine Marije Tarlać ili ručno rađenog kardigana brenda Maridruna, čime diskretno, ali postojano promovira domaću modnu scenu na svjetskoj pozornici.

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