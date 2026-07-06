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Kanađanin nasmijao Wimbledon nakon saznanja da ga čeka Đoković: 'Ne znam puno o njemu'

Kanađanin nasmijao Wimbledon nakon saznanja da ga čeka Đoković: 'Ne znam puno o njemu'
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Foto: Shaun Brooks/Actionplus/Profimedia

Đoković i Auger-Aliassime dosad su se sastali dva puta i imaju izjednačen međusobni omjer 1-1

6.7.2026.
14:27
Sportski.net
Shaun Brooks/Actionplus/Profimedia
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Kanađanin Felix Auger-Aliassime plasirao se u četvrtfinale Wimbledona nakon iznimno zahtjevnog meča protiv Španjolca Alejandra Davidovicha Fokine. U maratonskom susretu koji je trajao pet setova, treći nositelj slavio je rezultatom 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3, 6-7 (2), 6-1.

Iako je odigrao vrlo snažan meč s čak 27 aseva i samo četiri dvostruke pogreške, Kanađanin je propustio iskoristiti čak 16 break-lopti, što je dvoboj učinilo znatno neizvjesnijim nego što se očekivalo.

Auger-Aliassime je u četvrtom setu imao vodstvo 4:2 i izgledalo je da ide prema rutinskoj pobjedi, no Španjolac se vratio u meč i izborio odlučujući peti set. Tamo je Kanađanin ipak podigao razinu igre i uvjerljivo zaključio susret.

U četvrtfinalu ga čeka jedan od najvećih izazova u tenisu, Novak Đoković, sedmi nositelj turnira i rekorder Wimbledona s 106 pobjeda na All England Clubu. Srpski tenisač ranije je svladao Romana Safiullina te nastavlja pohod na još jedan Grand Slam trofej.

Đoković i Auger-Aliassime dosad su se sastali dva puta i imaju izjednačen međusobni omjer 1-1.

Nakon pobjede, Kanađanin je u intervjuu na terenu upitan kada je saznao da ga u četvrtfinalu čeka Đoković. Njegov odgovor izazvao je smijeh među gledateljima na stadionu.

“Čuo sam da je to neki srpski igrač, nije loš. Ne znam baš puno o njemu.”, rekao je uz osmijeh Auger-Aliassime, što je odmah nasmijalo publiku i voditelje prijenosa.

Unatoč šali, jasno je da ga u sljedećem kolu očekuje jedan od najtežih ispita u dosadašnjem dijelu turnira.

 

@wimbledon Felix might want to do some studying on this guy named Novak 😅 #Wimbledon ♬ original sound - wimbledon

Novak đokovićWimbledonFelix Auger-aliassime
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