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Subašić nakon požara napravio potez koji je oduševio Hrvatsku

Subašić nakon požara napravio potez koji je oduševio Hrvatsku
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Subašić je rođen u Zadru, ali je obiteljski povezan upravo sa Zagradom

16.8.2026.
11:46
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Subašić još je jednom pokazao koliko mu znači rodni kraj. Nakon požara koji je zahvatio Zagrad kod Benkovca, bivši vratar Vatrenih posjetio je vatrogasce i ponudio im pomoć.

Požar je izbio u subotu navečer, a na teren su izašli pripadnici JVP-a Benkovac. Nakon završetka intervencije među vatrogascima se pojavio i Subašić, koji ih je pitao može li na bilo koji način pomoći.

Fotografiju je objavila stranica Vatrogasci 193, a Subašićeva gesta brzo je privukla pažnju javnosti. Iako su se neki na društvenim mrežama šalili na račun njegovih papuča, većina je pohvalila bivšeg reprezentativca zbog dolaska i podrške vatrogascima.

Subašić je rođen u Zadru, ali je obiteljski povezan upravo sa Zagradom, pa je njegov dolazak nakon požara imao dodatnu simboliku.

Danijel SubašićZadarVatrogasci
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