Subašić nakon požara napravio potez koji je oduševio Hrvatsku

Bivši hrvatski reprezentativac Danijel Subašić još je jednom pokazao koliko mu znači rodni kraj. Nakon požara koji je zahvatio Zagrad kod Benkovca, bivši vratar Vatrenih posjetio je vatrogasce i ponudio im pomoć.

Požar je izbio u subotu navečer, a na teren su izašli pripadnici JVP-a Benkovac. Nakon završetka intervencije među vatrogascima se pojavio i Subašić, koji ih je pitao može li na bilo koji način pomoći.

Fotografiju je objavila stranica Vatrogasci 193, a Subašićeva gesta brzo je privukla pažnju javnosti. Iako su se neki na društvenim mrežama šalili na račun njegovih papuča, većina je pohvalila bivšeg reprezentativca zbog dolaska i podrške vatrogascima.

Subašić je rođen u Zadru, ali je obiteljski povezan upravo sa Zagradom, pa je njegov dolazak nakon požara imao dodatnu simboliku.