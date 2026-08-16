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EMOTIVNA ISPOVIJEST /

Thompsonova nećakinja o teškim trenutcima na hodočašću: 'Moli za nas, draga Majko'

Thompsonova nećakinja o teškim trenutcima na hodočašću: 'Moli za nas, draga Majko'
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Njezina objava naišla je na veliko odobravanje pratitelja, koji su joj u komentarima ostavljali poruke podrške, srca i molitve

16.8.2026.
12:00
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
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Lejdi Perković Jarnec, vizažistica i nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona (59), na sam blagdan Velike Gospe podijelila je s pratiteljima na Instagramu dirljivo iskustvo. Kroz niz fotografija i emotivan opis, dokumentirala je svoje hodočašće u jedno od najznačajnijih svetišta u Hrvatskoj, svetište Čudotvorne Gospe Sinjske. 

Lejdi je svoje pratitelje povela na putovanje koje je, sudeći po fotografijama, trajalo i kroz noć, a vizualni dnevnik prikazuje sve faze hodočašća - od noćne šetnje cestom, odmora uz krunice u ruci, do dolaska u Sinj s prvim zrakama sunca. Njezino iskustvo odražava stoljetnu tradiciju tisuća vjernika koji svake godine pješače prema Sinju kako bi se poklonili Gospi na dan Uznesenja Blažene Djevice Marije. 

"Put je bia težak, bilo je trenutaka kada sam mislila da neću moć dalje, ali nisam odustajala", napisala je. Iskreno je opisala i osjećaj koji ju je preplavio po dolasku na cilj. "Danas, kada sam stigla pred Gospu Sinjsku, sve ono teško kao da je na trenutak nestalo. Ostali su samo mir, zahvalnost i osjećaj ispunjenosti", podijelila je, dodavši zahvalu Gospi na snazi i zaštiti. "Čudotvorna Gospe Sinjska, hvala Ti šta si mi dala snagu kada mi je bilo najteže, šta si me čuvala na svakom koraku i šta Ti se uvik mogu vratit."

Njezina objava naišla je na veliko odobravanje pratitelja, koji su joj u komentarima ostavljali poruke podrške, srca i molitve. "U mom rodnom gradu. Lipoto neka tebe i tvoje najmilije čuva naša Majka Čudotvorna Gospa Sinjska i usliši molitve tvoje! Amen!", jedan je od dirljivih komentara. "Po zagovoru Djevice Marije neka te dragi bog čuva i blagoslovi", dodao je drugi pratitelj.

Lejdi PerkovićSinjVelika Gospa
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