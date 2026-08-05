Lejdi Perković pokazala kako je bodrila strica na koncertu: Jedan detalj svima zapeo za oko

Lejdi Perković Jarnec ovoga je puta bila među publikom na koncertu Marka Perkovića Thompsona na šibenskom Šubićevcu, a dojmove s glazbenog spektakla podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Nakon što je zbog putovanja u Italiju propustila njegov nastup u Zaprešiću, sada je jasno dala do znanja da nije željela propustiti još jedan koncert svog strica.

Na Instagramu je objavila nekoliko kadrova sa stadiona, pokazujući atmosferu među publikom, a pažnju je privukla i odjevnom kombinacijom.

Foto: Instagram/Screenshot

Nosila je maslinastozelenu majicu posvećenu 31. obljetnici vojno-redarstvene operacije Oluja, dok je kosu isplela u dvije pletenice koje je ukrasila vrpcama u hrvatskim bojama.

Foto: Instagram/Screenshot

Uz jednu od fotografija kratko je poručila:

"Nemojte brinuti, nisam više u Italiji!"

Uz video s koncerta dodala je: "31. obljetnica Oluje se ne propušta!"

Foto: Instagram/Screenshot

Tom se objavom našalila na račun svog nedavnog boravka na talijanskom otoku Capriju. Naime, upravo zbog tog putovanja nije prisustvovala Thompsonovu koncertu u Zaprešiću, dok je on nastupao pred desecima tisuća obožavatelja.

Lejdi je i ranije pokazivala koliko podržava svog strica pa se posljednjih godina redovito može vidjeti na njegovim velikim koncertima. Prošle godine bila je među publikom u Sinju, Varaždinu i na zagrebačkom Hipodromu, a i tada je putem društvenih mreža dijelila fotografije i dojmove s nastupa.

Ovoga puta nije željela propustiti koncert održan uoči vojno redarstvene operacije Oluja, pa je svojim pratiteljima pokazala da je ponovno bila dio atmosfere s jednog od Thompsonovih nastupa.