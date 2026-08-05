Žena nožem ozlijedila četvoricu muškaraca u Londonu

Četvorica muškaraca ozlijeđena su u napadu nožem u londonskom Covent Gardenu, a policija je uhitila ženu (47).

Policija je oko 12.27 sati zaprimila dojavu o napadu u Endell Streetu. Na mjestu događaja pronađeni su muškarci u dobi od 34, 39, 42 i 52 godine s ubodnim ranama.

Londonska hitna pomoć navodi da je na teren poslala ekipu hitne pomoći, bolničara u vozilu za brze intervencije, službenika za odgovor na incidente te zračnu hitnu pomoć.

"Četiri pacijenta zbrinuli smo na mjestu događaja, a zatim ih prioritetno cestovnim putem prevezli u traumatološki centar", rekao je glasnogovornik hitne službe za Sky news.

Osumnjičena žena uhićena je zbog sumnje na posjedovanje opasnog oružja i napad.