FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRVAVI NAPAD /

Žena nožem ozlijedila četvoricu muškaraca u Londonu

Žena nožem ozlijedila četvoricu muškaraca u Londonu
×
Foto: Profimedia/Ilustracija

Osumnjičena žena uhićena je zbog sumnje na posjedovanje opasnog oružja i napad

5.8.2026.
15:51
Jaga Komazec
Profimedia/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Četvorica muškaraca ozlijeđena su u napadu nožem u londonskom Covent Gardenu, a policija je uhitila ženu (47).

Policija je oko 12.27 sati zaprimila dojavu o napadu u Endell Streetu. Na mjestu događaja pronađeni su muškarci u dobi od 34, 39, 42 i 52 godine s ubodnim ranama.

Londonska hitna pomoć navodi da je na teren poslala ekipu hitne pomoći, bolničara u vozilu za brze intervencije, službenika za odgovor na incidente te zračnu hitnu pomoć.

"Četiri pacijenta zbrinuli smo na mjestu događaja, a zatim ih prioritetno cestovnim putem prevezli u traumatološki centar", rekao je glasnogovornik hitne službe za Sky news.

Osumnjičena žena uhićena je zbog sumnje na posjedovanje opasnog oružja i napad.

NapadLondonUbodiVelika Britanija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike