Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu

Među brojnim posjetiteljima koji su u Kninu pratili obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i atraktivan letački program bila je i bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibenčanka, koja je titulu Miss Hrvatske osvojila 2011. godine, posljednjih je godina poznata i po angažmanu u javnom i političkom životu, a nedavno je dospjela u fokus javnosti zbog novog poslovnog angažmana u Lučkoj upravi Split.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Za boravak u Kninu odabrala je jednostavnu, ali elegantnu ljetnu kombinaciju. Nosila je crnu haljinu midi duljine bez rukava, ravne zlatne sandale i bež torbicu s metalnim detaljima. Stajling je upotpunila sunčanim naočalama, diskretnim zlatnim nakitom i satom.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na fotografijama se vidi kako je s pratnjom pratila zbivanja na nebu, a u jednom je trenutku podignula mobitel kako bi snimila letački program, baš kao i brojni okupljeni građani. Dok je čekala početak nastupa, promatrala je događanja na središnjem gradskom trgu, a potom kamerom zabilježila prelet zrakoplova.

Okupljanje u Kninu i ove je godine privuklo veliki broj građana koji su došli pratiti svečani program i nastupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a Katarina Prnjak bila je među poznatim licima koja nisu željela propustiti jedan od središnjih događaja obilježavanja Oluje.