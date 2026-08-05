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BIVŠA MISICA /

Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu

Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Za boravak u Kninu odabrala je jednostavnu, ali elegantnu ljetnu kombinaciju

5.8.2026.
16:14
Hot.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Među brojnim posjetiteljima koji su u Kninu pratili obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i atraktivan letački program bila je i bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak.

Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Šibenčanka, koja je titulu Miss Hrvatske osvojila 2011. godine, posljednjih je godina poznata i po angažmanu u javnom i političkom životu, a nedavno je dospjela u fokus javnosti zbog novog poslovnog angažmana u Lučkoj upravi Split.

Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu
Foto: Hrvoje Jelavic/Pixsell

Za boravak u Kninu odabrala je jednostavnu, ali elegantnu ljetnu kombinaciju. Nosila je crnu haljinu midi duljine bez rukava, ravne zlatne sandale i bež torbicu s metalnim detaljima. Stajling je upotpunila sunčanim naočalama, diskretnim zlatnim nakitom i satom.

Lijepa Šibenčanka u Kninu mamila poglede i uživala u spektaklu
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na fotografijama se vidi kako je s pratnjom pratila zbivanja na nebu, a u jednom je trenutku podignula mobitel kako bi snimila letački program, baš kao i brojni okupljeni građani. Dok je čekala početak nastupa, promatrala je događanja na središnjem gradskom trgu, a potom kamerom zabilježila prelet zrakoplova.

Okupljanje u Kninu i ove je godine privuklo veliki broj građana koji su došli pratiti svečani program i nastupe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a Katarina Prnjak bila je među poznatim licima koja nisu željela propustiti jedan od središnjih događaja obilježavanja Oluje.

Katarina PrnjakKninVro Oluja
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