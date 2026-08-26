Uklonite plijesan iz tuša i spriječite njezino ponovno pojavljivanje uz ove metode

Tuš kabina, zamišljena kao prostor za opuštanje, često postaje idealno stanište za plijesan. Kombinacija vlage, topline i slabe ventilacije stvara savršene uvjete za razvoj crnih, zelenih ili smeđih mrlja koje nisu samo estetski problem.

One su znak prisutnosti mikroorganizama koji mogu negativno utjecati na zdravlje dišnih putova i izazvati alergijske reakcije, pretvarajući prostor za relaksaciju u potencijalni zdravstveni rizik, piše Southern Living.

Foto: Shutterstock

Zdravstveni rizici povezani s plijesni

Plijesan koja se najčešće pojavljuje na fugama, silikonskim brtvama i u kutovima tuša nije bezazlena. Vrste poput Cladosporiuma, Penicilliuma i Aspergillusa mogu uzrokovati i zdravstvene probleme, od alergijskih reakcija i iritacija kože do poteškoća s disanjem.

Problem je što se plijesan širi što duže ostaje netaknuta, a njezine spore lako dospijevaju u zrak. Stoga je važno reagirati na prve znakove i uklanjanju pristupiti ozbiljno, uz obavezno korištenje zaštitnih rukavica i maske te osiguravanje dobre ventilacije prostora.

Foto: Shutterstock

Učinkovita prirodna sredstva za čišćenje

Iako su police trgovina pune agresivnih kemijskih sredstava, rješenje se često nalazi među uobičajenim kućanskim potrepštinama. Prirodni pripravci nisu samo cjenovno pristupačniji i ekološki prihvatljiviji, već su i iznimno učinkoviti ako se pravilno primjenjuju.

Primjena alkoholnog octa

Alkoholni ocat je jedno od najmoćnijih prirodnih oružja protiv plijesni. Njegova izražena kiselost uništava staničnu strukturu većine vrsta gljivica. Nerazrijeđeni ocat potrebno je uliti u bocu s raspršivačem, obilno poprskati zahvaćena područja i ostaviti da djeluje najmanje sat vremena.

Nakon toga, površina se riba starom četkicom za zube ili grubljom stranom spužve te temeljito ispire vodom. Oštar miris octa brzo hlapi, ostavljajući površinu čistom.

Soda bikarbona i vodikov peroksid za tvrdokorne mrlje

Za mrlje otporne na ocat, koristi se kombinacija sode bikarbone i vodikovog peroksida. Moguće je napraviti gustu pastu od sode bikarbone i malo vode, nanijeti je na fuge, ostaviti 20 minuta i zatim izribati.

Još snažniji učinak postiže se korištenjem 3-postotne otopine vodikovog peroksida. On djeluje oksidacijom, doslovno razgrađujući plijesan. Za najtvrdokornije slučajeve, preporučuje se izrada paste od sode bikarbone i vodikovog peroksida, koja prodire duboko u pore materijala i uklanja plijesan.

Čišćenje glave tuša

Često zanemareno mjesto, glava tuša, pravo je leglo bakterija i plijesni zbog stalne vlage i mineralnih naslaga. Ovaj problem rješava se jednostavnim postupkom: plastičnu vrećicu potrebno je napuniti mješavinom alkoholnog octa i tople vode, omotati je oko glave tuša i pričvrstiti gumicom. Vrećica se ostavi da djeluje sat vremena, a zatim se skida, ostaci nečistoća se izribaju i sve se ispere mlazom vruće vode.

Ograničenja sredstava i trajna rješenja

Sredstva na bazi klora ili izbjeljivača obećavaju brze rezultate, no njihov je učinak često površinski. Iako će izbijeliti površinu i stvoriti dojam čistoće, izbjeljivač rijetko prodire duboko u porozne materijale poput fuga. To znači da uništava samo vidljivi sloj plijesni, dok korijen ostaje netaknut i problem se ubrzo ponavlja.

Ako je plijesan prodrla duboko u silikonsku brtvu, jedino trajno rješenje je potpuno uklanjanje starog silikona i nanošenje novog, sanitarnog, s fungicidnim svojstvima.

Prevencija kao ključna mjera

Nakon što je plijesan uklonjena, najvažniji zadatak je spriječiti njezin povratak. Lakše je spriječiti nego liječiti, a to se postiže kontrolom vlage. Redovito prozračivanje kupaonice apsolutni je prioritet, stoga je potrebno otvoriti prozor ili uključiti ventilator tijekom i nakon svakog tuširanja.

Preporučuje se i ostaviti vrata kupaonice odškrinuta kako bi para mogla izaći. Korisno je usvojiti naviku uklanjanja viška vode s pločica i stakla brisačem ili krpom nakon svakog tuširanja. U kupaonicama bez prozora, odvlaživač zraka može biti od velike pomoći.

POGLEDAJTE GALERIJU