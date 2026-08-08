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Skrivene kamere u domu ili unajmljenom smještaju: Možete ih otkriti pomoću 19 načina

Skrivene kamere u domu ili unajmljenom smještaju: Možete ih otkriti pomoću 19 načina
Foto: Shutterstock
Otkrivanje skrivenih kamera može se činiti kao zadatak iz špijunskog filma, no uz pravilan pristup i malo pažnje, svatko može zaštititi svoj prostor. Kombinacijom tehnoloških alata, poput RF detektora, i temeljitog vizualnog pregleda, značajno povećavate svoje šanse za pronalaženje neželjenih uređaja. Ne zaboravite vjerovati svojim instinktima – ako vam se nešto čini sumnjivim, vjerojatno i jest. Vaša privatnost je neprocjenjiva, stoga je uvijek vrijedno uložiti dodatan napor kako biste je osigurali.
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U današnjem suvremenom svijetu, u kojem tehnološki napredak omogućuje da uređaji postanu manji, sofisticiraniji i dostupniji širokim masama nego ikada prije, opravdana zabrinutost za očuvanje privatnosti postala je sveprisutna tema.

Skrivene kamere više nisu samo dio špijunskih filmova. One se danas mogu pronaći na najneočekivanijim i najintimnijim mjestima, počevši od unajmljenih turističkih apartmana i hotelskih soba, pa sve do vašeg vlastitog doma ili radnog ureda.

Srećom, unatoč tim izazovima, postoji čitav niz provjerenih metoda, praktičnih savjeta i specijaliziranih alata koji vam mogu učinkovito pomoći da zaštitite svoj osobni prostor od neovlaštenog nadzora, piše Norton.

U galeriji saznajte različite načine kako otkriti skrivene kamere, prepoznati potencijalne prijetnje i poduzeti potrebne korake kako biste osigurali svoju privatnost i mir.

8.8.2026.
7:08
Antonela Ištvan
Shutterstock
Skrivena KameraDomHotelska SobaApartman
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