Odmor iz noćne more: Stigla u hotel s rezervacijom, pa ostala na ulici u tri ujutro

Željeni odmor u nekoliko se minuta pretvorio u noćnu moru. Talijanka Sara Bevivino (28), stigla je nakon dugog noćnog leta u egipatsku Hurghadu i veselila se što će se napokon umorna baciti u mekani, udoban krevet. Umjesto ključa od sobe dočekalo ju je iznenađenje – hotel joj je priopćio da je njezina rezervacija otkazana, iako je bila potvrđena.

Sara je prije puta upozorila upravu hotela da će stići noću. "Potvrdili su mi da to neće biti problem jer recepcija radi 24 sata", kaže Sara. Međutim, po dolasku su joj hladno rekli da soba nije dostupna.

Ljutita djevojka snimila je video ispred hotela. "Ne možete ostaviti mladu ženu noću bez hotela. Nitko me o ničemu nije obavijestio. Tri su ujutro i zaglavila sam ovdje.''

Prema njezinim riječima, recepcioner se stalno ispričavao, ali nije ponudio nikakvo rješenje. Nakon cijelog dana na poslu i noćnog putovanja, umjesto odmora počelo je očajno traženje sigurnog smještaja. Na kraju je zamolila recepcionera da nazove drugi hotel u kojem je ranije boravila. Srećom, pronađena je slobodna soba i Sara je otišla tamo.

U međuvremenu, njezin je video postao viralan na društvenim mrežama, a hotel je reagirao tek nakon toga. Ispričali su se, ponudili besplatan boravak i obećali nove mjere. "Svatko može pogriješiti. Samo mi je žao što je isprika došla tek nakon što je video postao viralan. Više je to djelovalo kao pokušaj spašavanja ugleda'', smatra Sara.

Naglasila je, međutim, da ne želi kritizirati Egipat. "To se može dogoditi bilo gdje u svijetu. Samo želim upozoriti na to da nijedan putnik ne bi trebao ostati usred noći na ulici'', zaključuje.

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