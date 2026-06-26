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ODBOJNO I OPASNO /

Stručnjak upozorava: 'Zbog neodgovorne navike brojnih gostiju ovo izbjegavajte u hotelima'

Stručnjak upozorava: 'Zbog neodgovorne navike brojnih gostiju ovo izbjegavajte u hotelima'
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Foto: Shutterstock

Bilo da se radi o raskošnom hotelu s pet zvjezdica ili povoljnom prenoćištu, razlog za oprez s korištenjem kuhala za vodu uistinu je odbojan

26.6.2026.
20:54
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Prijava u hotel može djelovati kao dašak luksuza, no jedan stručnjak upozorava na predmet koji gosti često uzimaju zdravo za gotovo - kuhalo za vodu. Bilo da se radi o raskošnom hotelu s pet zvjezdica ili povoljnom prenoćištu, razlog za oprez uistinu je odbojan.

Brojni su savjeti o tome što raditi, a što ne tijekom boravka u hotelu. Od provjere sobe na sumnjive mrlje i gledanja ispod kreveta, do uklanjanja ukrasnih jastuka i brisanja daljinskog upravljača antibakterijskom maramicom. No stručnjak za bonton William Hanson izdvaja jednu naviku koje bi se svi trebali paziti.

Praonica rublja u minijaturi?

Upozorenje se odnosi na korištenje kuhala za vodu koje se nalazi u sobi, a razlog će vas vjerojatno zgroziti. "Ljudi ga koriste kao malu perilicu rublja, i to često za manje predmete", ekskluzivno je rekao Hanson za Mirror.

Njegove riječi potkrepljuje i istraživanje portala Hotels.com koje je otkrilo da je visok postotak gostiju priznaje da u hotelskom kuhalu za vodu pere donje rublje. Hanson, koji je odsjeo u brojnim hotelima diljem svijeta, zgrožen je tom činjenicom. "Čak i da je to u nekom bizarnom alternativnom svemiru prihvatljivo, mislim da nećete dobiti rezultat koji očekujete. To čak nije ni dobar način za pranje rublja", zaključuje.

Dodao je kako većina hotela nudi uslugu pranja rublja ili, ako ste uistinu očajni, uvijek možete otići u trgovinu i kupiti novo donje rublje. "Postoji toliko drugih opcija prije nego što posegnete za kuhalom, što ionako ne biste trebali činiti".

Nije samo odvratno, već i opasno

Priča o pranju rublja u kuhalu za vodu nije samo urbana legenda, već tema koja se s vremena na vrijeme pojavljuje na internetskim forumima, gdje bivši zaposlenici hotela i putnici dijele neugodna iskustva. Neki gosti u kuhalima pripremaju i tjesteninu ili kuhaju mlijeko. Međutim ovakve navike mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Mikrobiolozi upozoravaju da vrenje vode na 100°C ne uništava sve mikroorganizme, a posebno ne njihove otporne spore. Dr. Heather Hendrickson, viša predavačica molekularnih bioznanosti, ističe da bakterije poput Clostridium botulinum, uzročnika botulizma, stvaraju spore koje mogu preživjeti visoke temperature. U kombinaciji s "hranjivim tvarima" s prljavog rublja, te spore u vodi mogu stvoriti idealno okruženje za proizvodnju smrtonosnih toksina. Ovu je praksu nazvala "nevjerojatno neodgovornom".

Ako već morate koristiti kuhalo, Hanson savjetuje: "Uvijek bih prvo prokuhao vodu u praznom kuhalu, bacio tu vodu i onda počeo ispočetka. To je bolje iz mnogo razloga, a pomoći će i ukloniti dio kamenca ako ga ima."

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HotelKuhalo Za VoduBakteriječistoćaSavjet
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