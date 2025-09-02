Nije dovoljno samo ukloniti kamenac: Kuhalo za vodu treba više njege nego što mislite

Za kvalitetnu kavu ili čaj treba dobro prokuhati vodu. No ako kuhalo nije redovito čišćeno, u vodu se mogu prenijeti mineralne naslage, ostaci kamenca pa čak i neugodni mirisi. To može utjecati na okus svakog napitka, ostavljajući dojam da kava ili čaj imaju blag i gorak okus, bez obzira na to koliko ga pažljivo pripremali.

Većina ljudi smatra da je povremeno uklanjanje kamenca dovoljno, no stručnjaci upozoravaju da kuhalo zahtijeva više pažnje i redovitog održavanja nego što se to obično pretpostavlja, piše Express.

Metoda pravilnog čišćenja kuhala za vodu

Srećom, stručnjaci za čišćenje iz Kitchen Aida otkrili su jednostavnu rutinu koja pomaže da kuhalo ostane čisto i spremno za svakodnevnu upotrebu.

"Kako bi vaš jutarnji topli napitak imao savršen okus, dobro je čišćenje električnog kuhala učiniti svakodnevnom navikom, uz redovito uklanjanje kamenca – otprilike jednom mjesečno ako kuhalo koristite svakodnevno", poručili su.

Iako vanjski dio kuhala ne dolazi u izravan kontakt s vodom, njegovo redovito čišćenje i dalje je važno za pripremu dobrog napitka. Svakodnevno brisanje sprječava širenje prljavštine unutra i osigurava da voda ostane svježa.

"Za čišćenje vanjskog dijela kuhala upotrijebite vlažnu krpu kako biste uklonili mrlje od vode i ostatke, zatim osušite i ispolirajte mekom krpom", dodali su.

Ovo su tri jednostavne metode za održavanje čistoće kuhala.

1. Pasta za zube

Nanesite malu količinu paste za zube na vlažnu krpu i nježno ispolirajte vanjski dio kuhala. Potom prebrišite vodom. Kuhalo će, prema savjetima stručnjaka izgledati čisto i sjajno.

2. Deterdžent za posuđe

"Koristite svoj omiljeni deterdžent za posuđe kako biste očistili vanjski dio kuhala. Operite ga deterdžentom, a zatim obrišite vlažnom krpom, pazeći da sapunica ne uđe u unutrašnjost kuhala. Na kraju osušite kuhalo kuhinjskom krpom", napomenuli su.

3. Maslinovo ulje

Na meku mikrofibrnu krpu stavite otprilike jednu žličicu maslinovog ulja i nježno prebrišite vanjski dio kuhala kako bi poprimilo sjajan izgled. Izbjegavajte korištenje grubih spužvi ili krpa jer mogu oštetiti površinu.

Koliko često se mora uklanjati kamenac?

Stručnjaci iz trgovine kućanskih aparata Morphy Richards savjetuju: "Učestalost uklanjanja kamenca ovisi o tvrdoći vode u vašem području i koliko često koristite kuhalo. No, kao opće pravilo, preporučujemo uklanjanje kamenca svakih jedan do tri mjeseca. Drugim riječima, ako živite u području s vrlo tvrdom vodom, kamenac uklanjajte jednom mjesečno. Ako je voda umjereno tvrda, dovoljno je to učiniti svaka tri mjeseca."

Kamenac možete ukloniti pomoću posebnog sredstva ili limunske kiseline, no iz Kitchen Aida preporučuju ocat kao učinkovito rješenje za električna kuhala.

U kuhalo ulijte jednu mjeru bijelog octa i dodajte tri mjere vode, vodeći se omjerom 1:3.

Zakuhajte otopinu i ostavite da odstoji preko noći prije nego što je ispraznite.

Zatim napunite kuhalo svježom vodom, zakuhajte je i bacite.

Ponovite ključanje i pražnjenje još dva puta kako biste uklonili eventualan miris ili okus octa.

