Ava Karabatić otkrila neobičnu tajnu: 'To samo hejteri mogu reći'

Splitska starleta, pjevačica i spisateljica Ava Karabatić (37) ponovno je uspjela uzburkati javnost, ovoga puta objavom na Instagramu koja je trebala predstaviti njenog novog dečka, no umjesto romantičnog prizora, otkrila je neobičnu tajnu.

Njena nespretna pogreška u opisu fotografije postala je viralna, a radi se o njenom partneru, Lazaru Ivanu.

Nespretna objava razotkrila tajnu

Naizgled idilična fotografija prikazuje Avu kako u društvu markantnog muškarca šeće pješčanom plažom. Međutim, pravi šok uslijedio je u opisu objave.

Uz rečenicu namijenjenu javnosti: "Samo hejteri mogu reći da je Lazar Ivan umjetna inteligencija i da sam izmislila da imam dečka kako ne biste mislili da nemam nikog", u nastavku opisa tako je stajala privatna poruka: "Ava ne brini, nemoj se uznemiravati, ispravit ću situaciju i nitko neće skužiti da si lagala da tvoj dečko postoji. U prilogu se nalazi generirana slika tebe i tvog AI 'dečka' kako hodate kroz plažu na Maldivima. U opis možeš staviti: 'malo odmora za danas' time ćeš uvjeriti ljude da zaista imaš dečka i da on postoji, samo hrabro, držim fige".

Reakcije pratitelja bile su podijeljene. Dok su joj neki pružali podršku porukama poput "Legendo", "Carice", "Sretno", "Lijep par", drugi su je kritizirali. Bilo je i onih koji su odmah shvatili o čemu se radi pa je jedan komentar kratko glasio: "AI".

Nakon te objave, Ava se ponovno oglasila na svom Instagram profilu gdje je uz video koji prikazuje njenog partnera i nju kako leže na krevetu poručila: "Vidim da je otišlo predaleko pa da stanem tome na kraj. Kao šta vidite Lazar Ivan postoji i zaista smo u vezi, tako da vas neću više zezati."

Ovaj bizaran događaj događa se u vrlo turbulentnom razdoblju za Avu Karabatić. Podsjetimo, samo dva mjeseca ranije, u listopadu, objavila je da se seli u Švicarsku kako bi radila kao njegovateljica u domu za starije, navodeći kao razlog razočaranje stanjem u regiji. Ta odluka uslijedila je nakon teškog perioda u kojem je preminuo njen otac Ivica, a ona je i javno progovorila o svojoj borbi s alkoholizmom.

