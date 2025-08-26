Ne ubija kukce, već ih samo tjera: 'Uz ovaj tajni recept riješit ćete se nametnika'

Nametnici su česta muka za vrtlare jer uništavaju biljke. Zbog svoje veličine i otpornosti na pojedine pesticide, često ih je vrlo teško ukloniti.

No, jedna vrtlarica na društvenim je mrežama podijelila recept s tri sastojka koji, kako tvrdi, uspješno tjera nametnike. Riječ je o domaćoj metodi koja je sigurnija od kupovnih pesticida, a jednako učinkovita u zaštiti biljaka, piše Express.

Recept za otopinu protiv nametnika

TikTokerica Jami je započela video s upitom: "Dakle, ne želite ubiti kukce? Samo ih želite otjerati?"

Objasnila je da u svom vrtu sprječava nametnike kombinacijom luka, češnjaka i vode u bočici s raspršivačem. Ovu metodu radije koristi od kemijskih pesticida.

U praznu bočicu s raspršivačem Jami stavlja polovicu režnja češnjaka i polovicu mladog luka, dodaje vodu te smjesu dobro promućka. Dobivena otopina zatim se rasprši po biljkama, pri čemu njezin miris i sastojci djeluju kao prirodni repelent. Vrtlarica tvrdi da je ova metoda učinkovita protiv različitih nametnika – od gusjenica i puževa do mravi.

Foto: Shutterstock

Osim što je sigurnija, ova mješavina je i jeftinija od pesticida iz trgovine. Prema podacima Američke agencije za zaštitu okoliša (EPA), neki pesticidi čak mogu povećati rizik od pojave raka.

Češnjak je pritom posebno djelotvoran jer njegovi sumporni spojevi ometaju osjetila nametnika, zbog čega izbjegavaju biljke i ne vraćaju se.

Na to upozorava i The Garlic Farm: "Češnjak je dobro poznat po svojim zdravstvenim svojstvima. Bogat je mineralima i snažan antioksidans. No osim toga, njegovi sumporni spojevi imaju i manje poznatu, ali vrlo korisnu ulogu: prirodno odbijaju mnoge uobičajene insekte. Zbog toga češnjak možemo koristiti ne samo u kuhinji, već i u kućnoj ljekarni i u vrtu."

