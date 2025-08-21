Savjet iskusne vrtlarice: Ovih osam biljaka obavezno treba obrezati prije rujna

Obrezivanje u vrtu nije važno samo za estetski dojam, već i radi zdravlja i vitalnosti biljaka. Uklanjanjem suhih ili predugih grana biljci se omogućuje da usmjeri energiju na razvoj novih izdanaka i cvjetova, osobito u sljedećoj sezoni.

Iako svaka vrsta ima svoje optimalno razdoblje za rezidbu, kolovoz se smatra pogodnim za većinu takvih zahvata jer tada biljke završavaju glavni ciklus cvatnje i spremne su za oblikovanje, piše Express.

Foto: Shutterstock

Biljke koje je sada potrebno obrezati

Vrtlarica Helena Jones, istaknula je kako kod određenih biljaka pravo vrijeme za rezidbu nije zimi, već ljeti. Takav zahvat, objašnjava, može potaknuti cvjetanje u sljedećoj sezoni, pomoći u održavanju urednog oblika biljke ili ostvariti oba učinka istovremeno. Kolovoz je posebno pogodan mjesec za rezidbu brojnih listopadnih, ljetno cvatućih grmova i penjačica.

1. Glicinija

Za najbolje rezultate gliciniju treba obrezati dvaput godišnje – u kolovozu kako bi se oblikovala i kontrolirao njezin rast, a zimi kako bi se potaknulo stvaranje kratkih grana na kojima će se razviti cvjetovi u sljedećoj sezoni.

"Jednostavno skratite sve mlade grane na pet pupova i uklonite ocvale cvjetne stapke iz ove godine", savjetuje Jones.

2. Kozja krv

Duge, povijene grane ove biljke mogu se sada skratiti tako da na svakoj ostanu tri do četiri lista, čime se održava uredan oblik i kontrolira rast. Također je preporučljivo ukloniti starije stabljike sve do tla, što potiče razvoj novih, zdravih grana i doprinosi bujnijem cvjetanju u nadolazećoj sezoni.

Foto: Shutterstock

3. Jasmin

Stručnjakinja savjetuje: "Obrežite ocvale grane jasmina do snažne bočne grane niže na stabljici." Uklanjanjem ocvalih grana biljka se potiče da razvije nove, jake grane na kojima će se razviti cvjetovi sljedeće sezone. Redovitim obrezivanjem jasmin će bolje rasti i biti zdraviji.

4. Vatreni trn

Nakon što ste oblikovali glavne grane vatrenog trna, u kolovozu je potrebno skratiti bočne grane koje su narasle tijekom ove godine. Važno je pri tome zaustaviti rez neposredno prije nakupine bobica, što je obično dva do tri lista iznad same baze. Tako biljka zadržava zdrav oblik i ne oštećuje plodove, a potiče rast novih grana za sljedeću sezonu.

Foto: Shutterstock

5. Dunjarica

Ocvale grane sada se mogu skratiti na polovicu njihove dužine, čime se potiče razvoj novih, zdravih grana. Vrtlarica također napominje da se najstarije grane mogu ukloniti sve do tla, što pomaže biljci da bolje raste i bogatije cvjeta sljedeće sezone.

6. Ruže penjačice

"Uklonite trećinu najstarijih stabljika sve do tla, a zatim odstranite i sve slabe, loše usmjerene, uvenule, bolesne ili oštećene grane. Nove, snažne mladice učvrstite kako bi mogle cvjetati u sljedećoj sezoni", dodaje.

Redovitim uklanjanjem starih i oštećenih grana penjačice se potiče da bolje rastu i zadrže uredan oblik tijekom cijele godine.

7. Heba i lavanda

Kolovoz je idealno vrijeme za obrezivanje lavande. Potrebno je ukloniti ocvale cvjetove i skratiti 2 do 3 cm zelenih dijelova biljke. Važno je pritom ne rezati preduboko u stare dijelove jer preagresivna rezidba može spriječiti rast novih grana i ozbiljno oštetiti biljku, smanjujući njezino cvjetanje i bujnost.

8. Živice

Vrtlarica ističe: "Osim kod živica koje cvjetaju, kolovoz je najbolje vrijeme za obrezivanje. Ptičja gnijezda su već prazna, a svježe obrezane grane nisu izložene mrazu."

Obrezivanje živica u kolovozu pomaže održavanju zdravog i urednog oblika biljke, a pritom se štite i ptice te prirodni okoliš.

