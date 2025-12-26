Supruga Brucea Willisa otvoreno o Božiću uz demenciju: Tuga, ljubav i prilagodba

Emma Heming Willis (47), britanska manekenka i poduzetnica te supruga slavnog američkog glumca, uoči Božića podijelila je emotivan i vrlo otvoren esej o tome kako izgledaju blagdani u obitelji koja se suočava s teškom bolešću.

Blagdani koji su se nepovratno promijenili

U tekstu naslovljenom „Blagdani sada izgledaju drugačije“ Emma je opisala svakodnevicu brige za supruga Brucea Willisa (70), holivudskog glumca kojem je 2023. godine dijagnosticirana frontotemporalna demencija, rijedak oblik bolesti koji utječe na ponašanje, govor i pamćenje. Istaknula je kako su blagdani koji su nekad dolazili spontano danas rezultat pažljivog planiranja i prilagodbe.

Emma je priznala da se radost i tuga danas često isprepliću. Iako su trenuci veselja rjeđi i drugačiji, smatra da smisao blagdana nije nestao. „Toplina i dalje može postojati, kao i radost, iako je tiša nego prije“, napisala je, naglašavajući da iskustvo govori iz prve ruke.

Iskreno priznanje bez uljepšavanja

Posebnu pažnju izazvao je dio u kojem priznaje da ponekad, dok obavlja zadatke koje je nekad radio Bruce, „u sebi bezazleno opsuje njegovo ime“. Kako kaže, to nije znak ljutnje, već tuge i čežnje za načinom na koji je njezin suprug nekad držao obiteljske blagdane na okupu.

Pritisak savršenih blagdana

Emma se osvrnula i na pritisak društvenih mreža te potrebu da sve izgleda „normalno“ i savršeno. Smatra da takve slike dodatno otežavaju ionako zahtjevnu situaciju, jer stvarnost obitelji koje se nose s bolešću često nema veze s idealiziranim prizorima.

Na kraju eseja podijelila je nekoliko poruka ohrabrenja za sve koji se tijekom blagdana nose s bolešću u obitelji, poručivši da prilagodba nije odustajanje te da tuga i radost mogu postojati istovremeno.

