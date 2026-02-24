Ludilo u SAD-u: Američki hrvač nogom opalio gledateljicu po licu

Nerealne scene dolaze nam iz Amerike, gdje je hrvač Charles Mason šokirao navijače udarivši nogom gledateljicu u lice.

Mason se vratio u ring na posljednjoj priredbi organizacije House of Glory u New Yorku, gdje je odmjerio snage sa zvijezdom Alfonsom Andradeom.

To je, dakako, samo dio glume u ovoj sportsko-dramskoj priredbi nazvanoj WWE. Na polovici meča Andrade, koji je otpušten iz WWE-a u ožujku 2021., nastavio je svoj "Casanova imidž" tako što je snimio video-selfie s atraktivnom obožavateljicom uz ring. Uzeo je njezin telefon i pozirao za snimku, na oduševljenje navijačice. No djelić sekunde nakon što joj je vratio telefon, Mason je odlučio da mu je dosta te ju je udario nogom u lice. Izletio je izvan kadra i pogodio je desnom nogom. Potom je Andrade ubacio Masona u ring i odnio pobjedu, prenosi The Sun.

