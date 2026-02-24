Gomilaju se ratni brodovi kraj obala Irana: 'Trump je spreman upotrijebiti smrtonosnu silu'

Prva opcija američkog predsjednika Donalda Trumpa u odnosima s Teheranom uvijek je diplomacija, ali on je spreman upotrijebiti i smrtonosnu silu ako bude potrebno, rekla je njegova glasnogovornica u utorak, dok se državni tajnik priprema informirati najviše kongresne čelnike o Iranu kasnije tijekom dana.

"Prva opcija predsjednika Trumpa uvijek je diplomacija. Ali kao što je pokazao... spreman je upotrijebiti smrtonosnu silu američke vojske ako bude potrebno", rekla je Karoline Leavitt novinarima u Bijeloj kući.

"Predsjednik je ovdje uvijek konačni donositelj odluka."

Američki državni tajnik Marco Rubio trebao bi informirati najviše kongresne čelnike poznate kao "Gang of Eight" u Bijeloj kući kasnije u utorak, prema američkom State Departmentu. Očekuje se da će Rubio informirati zakonodavce o Iranu, rekao je za Reuters izvor upoznat s tim pitanjem.

Sjedinjene Države rasporedile su ogromnu pomorsku snagu blizu iranske obale uoči mogućih napada na Islamsku Republiku. Trump je 19. veljače rekao da Teheranu daje 10 do 15 dana da postigne dogovor.

Trump bi se mogao osvrnuti na napade na Iran kojima prijeti zbog njegova nuklearnog programa u svom govoru o stanju nacije u utorak navečer.

