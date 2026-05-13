Drama u La Ligi: Atlético slavio u gostima, Betis nakon 20 godina ide u Ligu prvaka

U susretu 36. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je na gostovanju pobijedio Osasunu 2-1, dok je Real Betis identičnom pobjedom protiv Elchea osigurao plasman u Ligu prvaka nakon više od 20 godina.

Atletico je pobjedom u Pamploni osigurao najmanje četvrto mjesto, a do kraja prvenstva borit će se s Villarrealom za treću poziciju.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Ademola Lookmana, a u 71. je Alexander Sorloth "podebljao" vodstvo. Osam minuta kasnije Atletico je ostao s igračem manje nakon što je isključen Marcos Llorente, da bi u prvoj minuti nadoknade Kike Barja smanjio.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu cijeli susret.

Real Betis je pobijedio Elche sa 2-1 osiguravši peto mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Betis se tako vraća u elitno društvo nakon više od 20 godina.

Kako su španjolski novinari izračunali od posljednjeg Betisovog nastupa u Ligi prvaka u sezoni 205/06. promijenilo se nekoliko predsjednika, čak 18 trenera i stotine igrača. Cucho Hernandez (9) i Pablo Fornals (68) su zabili za klub iz Seville, a Hector Fort (41) za goste.

Betisu je pomogao i Levante koji je na gostovanju u Vigu pobijedio Celtu sa 3-2.

Levante je osvojio iznimno važna tri boda u borbi za prvoligaški spas, ali i izbacio Celtu iz borbe za Ligu prvaka. Klub iz Viga sada ima sedam bodova manje od Betisa, a do kraja sezone još su dva kola.

Celta je vodila 1-0 i 2-1, no Levatne se oba puta vraćao, a potom i okrenuo rezultat. Za goste su strijelci bili Kervin Arriaga (43), Adrian De la Fuente (⁠57), te Roger ​Brugue (63), dok je za Celtu oba gola zabio Ferran Jutgla (4, 48).

Levante je ovom pobjedom skočio na 16. mjesto sa 39 bodova, koliko Espanyol na 17. mjestu, ali i Girona koja je u zoni ispadanja, ali uz susret manje. Alaves ima 37 bodova, također uz susret manje, dok Real Oviedo više nema niti matematičkih izgleda za spas.

Barcelona je u nedjelju pobjedom protiv Real Madrida osigurala naslov prvaka.

