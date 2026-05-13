FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGODILI 9/10 /

Prognoze su promašile jedino njih! Evo kome se 'smiješilo' mjesto u finalu, ali ipak ništa od toga

Prognoze su promašile jedino njih! Evo kome se 'smiješilo' mjesto u finalu, ali ipak ništa od toga
×
Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pogodili su 9 od 10 zemalja.

13.5.2026.
1:18
J.S.
Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Grupa Lelek u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupila je treća po redu s pjesmom "Andromeda". 

Energičan nastup koji spaja tradicijske elemente sa suvremenim pop zvukom izazvao je oduševljenje u dvorani u Beču.

Društvene mreže užarile su se nakon našeg nastupa, a potvrda je stigla na kraju - ušli smo u subotnje finale Eurovizije.

No nisu svi bili te sreće. Bacili smo oko na prognoze koje su predviđale tko će iz prve polufinalne večeri ući u finale. Pogodile su u 9 od 10 zemalja. 

Jedina zemlja koja je prema ljestvicama "trebala" ući u finale, a nije, je Portugal. Njima se kao desetima predviđao ulazak u finale, ali ipak su to mjesto dobili Belgijci. Belgija je prije nastupa imala samo 28 posto šanse za ulazak u finale, ali na kraju su uspjeli i još jednom dokazali da nije sve u prognozama.

Prognoze su promašile jedino njih! Evo kome se 'smiješilo' mjesto u finalu, ali ipak ništa od toga
Foto: Eurovisionworld.com Screenshot

Podsjetimo, uz Hrvatsku u finale su prošli i Grčka, Finska, spomenuta Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, susjedna Srbija, Litva i Poljska. 

POGLEDAJTE VIDEO: Navijao za Baby Lasagnu u Švedskoj, sad je uz Lelekice u Beču: 'Ulazimo u finale, to je sigurno'

KladioniceEurosong 2026.Eurovizija 2026.BelgijaPortugal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike