Prognoze su promašile jedino njih! Evo kome se 'smiješilo' mjesto u finalu, ali ipak ništa od toga

Grupa Lelek u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga nastupila je treća po redu s pjesmom "Andromeda".

Energičan nastup koji spaja tradicijske elemente sa suvremenim pop zvukom izazvao je oduševljenje u dvorani u Beču.

Društvene mreže užarile su se nakon našeg nastupa, a potvrda je stigla na kraju - ušli smo u subotnje finale Eurovizije.

No nisu svi bili te sreće. Bacili smo oko na prognoze koje su predviđale tko će iz prve polufinalne večeri ući u finale. Pogodile su u 9 od 10 zemalja.

Jedina zemlja koja je prema ljestvicama "trebala" ući u finale, a nije, je Portugal. Njima se kao desetima predviđao ulazak u finale, ali ipak su to mjesto dobili Belgijci. Belgija je prije nastupa imala samo 28 posto šanse za ulazak u finale, ali na kraju su uspjeli i još jednom dokazali da nije sve u prognozama.

Podsjetimo, uz Hrvatsku u finale su prošli i Grčka, Finska, spomenuta Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, susjedna Srbija, Litva i Poljska.

