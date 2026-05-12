SRETNI FINALISTI

Ovo je deset zemalja koje su izborile finale 70. Eurosonga
Iza nas je prva polufinalna večer 70. izdanja Eurovizije, a tako smo i doznali kojih 10 zemalja ćemo slušati i u subotu, točnije u velikom finalu.

U finalu ćemo gledati: Grčku, Finsku, Belgiju, Švedsku, Moldaviju, Izrael, Srbiju, Hrvatsku, Litvu i Poljsku.

Kako je određeno godinama ranije, neke države (tzv. “Big Five”: Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo) automatski idu u finale jer najviše financijski doprinose natjecanju preko European Broadcasting Union. Također, država domaćin se uvijek izravno plasira u finale kao organizator događaja.

Večeras smo imali priliku čuti pjesme Italije i Njemačke, dok je Španjolska odlučila kako ove godine neće sudjelovati na Euroviziji iz političkih razloga.

12.5.2026.
23:21
Hot.hr
