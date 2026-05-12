U SREDIŠTU DRAME /

Tko je samozatajna ljepotica koja je osvojila zvijezdu PSG-a i utišala glasine o prevari?

Nogometaš Paris Saint-Germaina i portugalski reprezentativac Nuno Mendes jedna je od najvećih zvijezda francuske lige, a njegov uspjeh na terenu često je popraćen i velikim interesom za njegov privatni život
Nogometaš Paris Saint-Germaina i portugalski reprezentativac Nuno Mendes posljednjih mjeseci privlači pažnju i izvan terena zbog veze s brazilskom manekenkom Thalytom Silvom. Njihova romansa postala je javna početkom 2025. godine, nakon čega su često viđani zajedno na utakmicama PSG-a, društvenim događanjima u Parizu i teniskom turniru Roland-Garros.

Thalyta Silva brzo je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama, gdje redovito objavljuje modne i lifestyle sadržaje, dok su njihove zajedničke fotografije među navijačima često opisivane kao primjer “idealnog para”.

Međutim, njihova veza našla se u središtu pažnje nakon što su se u travnju 2026. na društvenim mrežama pojavile glasine o navodnoj nevjeri brazilskog modela. Tvrdnje su se proširile internetom neposredno prije važne utakmice PSG-a protiv Liverpoola u Ligi prvaka, iako nikada nisu potvrđene niti potkrijepljene konkretnim dokazima.

Par je ubrzo odgovorio zajedničkim pojavljivanjem u javnosti. Mendes i Thalyta zajedno su stigli na dodjelu nagrada UNFP-a u Francuskoj, gdje je portugalski nogometaš izabran u momčad sezone, čime su praktički demantirali nagađanja o problemima u vezi.

Unatoč medijskim špekulacijama, njih dvoje i dalje su zajedno te nastavljaju privlačiti pažnju javnosti kao jedan od najpraćenijih mladih parova povezanih sa svijetom nogometa.

12.5.2026.
22:07
Sportski.net
