Dok Lelekice zadnji put uvježbavaju nastup, iza kulisa odvija se 'borba' obožavatelja i prosvjednika

Večeras se u Beču održava prva polufinalna večer Eurovizije, jednog od najgledanijih glazbenih spektakala u Europi. Kako je poznato, grad je već danima u zraku priprema, a atmosfera je istodobno svečana i napeta.

Program započinje u 21 sat, kada će svjetla pozornice u potpunosti preuzeti glazbenu scenu.

Međutim, prije svečanog početka glazbene večeri, Euroviziju možemo gledati u čak tri perspektive.

Dok u dvorani Wiener Stadthalle traju posljednje probe na kojima izvođači napeto usavršavaju svoje nastupe, izvan dvorane okuplja se masa ljudi.

Naime, kao što je i ranije bilo najavljeno, tijekom poslijepodneva ispred dvorane okupili su se prosvjednici koji izražavaju podršku Palestini i pozivaju na prekid vatre. Njihovi transparenti i zastave stvaraju snažan kontrast blještavilu eurovizijske pozornice. I dok jedni upućuju na politički kontekst ovog velikog glazbenog natjecanja, drugi se vesele večeri ispunjenoj glazbom i euroviziskim šušurom.

Sretnici koji su uspjeli osigurati ulaznice za prvu polufinalnu večer već su stigli ispred dvorane noseći transparente kojima će podržavati svoje favorite.