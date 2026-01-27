Odlučilo više od 17.000 ljudi: Ove nacije su najprivlačnije na svijetu

Globalna povezanost kultura i zemalja stvara sve raznovrsniju populaciju, a nedavno istraživanje U.S. News & World Report, provedeno na više od 17.000 ispitanika, analiziralo je 73 kriterija za različite zemlje, uključujući i privlačnost njihovih stanovnika. Objavljeni rezultati otkrivaju koje su nacije prema mišljenju ispitanika najatraktivnije i donose niz iznenađujućih podataka.

Detalje donosimo u galeriji.