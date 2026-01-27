FREEMAIL
NEMA LJEPŠIH /

Odlučilo više od 17.000 ljudi: Ove nacije su najprivlačnije na svijetu

Odlučilo više od 17.000 ljudi: Ove nacije su najprivlačnije na svijetu
Foto: Profimedia
Iako se ljepota krije u spoju karizme, stila i kulture, ova se ljestvica prvenstveno bavi fizičkom privlačnošću i lijepim licima koja plijene pažnju. Globalna istraživanja i percepcije javnosti izdvajaju narode čije se crte lica i tjelesna građa smatraju posebno lijepima. Od egzotičnih ljepota Latinske Amerike do klasičnih crta Europe, donosimo pregled 24 nacije koje se ističu svojom fizičkom ljepotom. Na fotografiji Sara Sampaio.
1 /25
Globalna povezanost kultura i zemalja stvara sve raznovrsniju populaciju, a nedavno istraživanje U.S. News & World Report, provedeno na više od 17.000 ispitanika, analiziralo je 73 kriterija za različite zemlje, uključujući i privlačnost njihovih stanovnika. Objavljeni rezultati otkrivaju koje su nacije prema mišljenju ispitanika najatraktivnije i donose niz iznenađujućih podataka.

Detalje donosimo u galeriji. 

 

27.1.2026.
12:30
Antonela Ištvan
Profimedia
AtraktivnostLjepotaLijepo Lice
Odlučilo više od 17.000 ljudi: Ove nacije su najprivlačnije na svijetu