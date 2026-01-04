Dermatologinja otkriva: Ovako ćete znati hoće li osoba biti naborana kada ostari

Starenje kože neizbježan je biološki proces, no brzina i intenzitet kojim bore na licu nastaju uvelike se razlikuju od osobe do osobe.

Iako ne postoji kristalna kugla koja bi sa sigurnošću otkrila budućnost, dermatolozi na temelju kombinacije genetike, životnih navika i stanja kože mogu s velikom preciznošću procijeniti tko je skloniji ranijem i izraženijem nastanku bora, piše New York Post.

Foto: Shutterstock

Uzroci ranijih znakova starenja

Jedan od ključnih faktora u predviđanju budućih bora leži u genetici. Dermatolozi često naglašavaju važnost obiteljskog stabla, jer način na koji su roditelji starili može pružiti značajne naznake o tome kako će se koža razvijati kod njihovih potomaka. Kćeri često stare slično svojim majkama, a sinovi očevima, s određenim crtama lica koje su jednostavno podložnije starenju. Naslijeđeni geni igraju veliku ulogu u izgledu, osjećaju i strukturi kože.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Primjerice, istraživanja pokazuju da deblji dermis kod osoba tamnije puti može pružiti određenu prirodnu zaštitu od bora na licu, čineći ih manje vidljivima.

Iako je genetika važna, najznačajniji vanjski faktor koji ubrzava starenje kože je izloženost suncu, proces poznat kao fotostarenje. Ultraljubičasto (UV) zračenje razgrađuje kolagenska i elastinska vlakna, ključna za čvrstoću i elastičnost kože.

"Osobe svijetle puti koje žive u sunčanim područjima ili se bave aktivnostima na otvorenom poput planinarenja, biciklizma ili skijanja sklonije su razvoju bora", objašnjava dr. Kseniya Kobets, direktorica kozmetičke dermatologije na Montefiore Einstein Advanced Care. Bez potpornih vezivnih tkiva, koža gubi snagu i fleksibilnost, što dovodi do opuštanja i stvaranja bora. Zbog toga je dosljedna upotreba kreme sa zaštitnim faktorom najbolja prevencija.

Foto: Shutterstock

Životne navike koje ostavljaju dubok trag

Osim sunca, niz drugih životnih navika ima golem utjecaj na zdravlje kože. Dermatolozi prilikom procjene rizika od bora uvijek uzimaju u obzir cjelokupan način života pojedinca.

Pušačko lice nije samo mit

Pušenje se često smatra gorim neprijateljem kože čak i od sunca. Nikotin sužava krvne žile, čime se ograničava dotok kisika i esencijalnih hranjivih tvari u kožu.

"Ako osoba puši, veća je vjerojatnost da će imati tanju kožu i bore, osobito oko usta", ističe dr. Kobets. Taj fenomen, poznat kao "pušačko lice", karakteriziraju duboke bore oko očiju i usana koje nastaju zbog stalnog povlačenja dima i škiljenja kako bi se oči zaštitile.

Zanemarivanje njege i loša prehrana

Osoba koja nema dosljednu rutinu njege kože, a posebno onu koja uključuje svakodnevnu upotrebu kreme za sunčanje, čak i kada nije na otvorenom, s vremenom će vjerojatnije razviti bore.

Osim toga, dehidracija, loša prehrana bogata šećerom i rafiniranim ugljikohidratima, nedostatak sna i stres značajno doprinose bržem starenju. Stres potiče stvaranje reaktivnih vrsta kisika koje oštećuju stanice, dok nezdrava prehrana koži uskraćuje antioksidanse potrebne za borbu protiv slobodnih radikala.

Iako je starenje neizbježno, odnos prema koži i životne odluke koje se donose mogu značajno utjecati na to kako će osoba izgledati u budućnosti. Redovita zaštita od sunca, prestanak pušenja, uravnotežena prehrana, dovoljno sna i dosljedna njega kože ključni su koraci kojima se proces starenja može značajno usporiti. U konačnici, predviđanjem gdje će se bore najvjerojatnije pojaviti, mogu se primijeniti ciljane preventivne mjere za dugotrajno zdraviji i svježiji izgled.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Recept za ukusni obrok koji spaja hrskavo i svježe: Pripremite tortilje s komadićima piletine