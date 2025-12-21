Dermatolozi upozoravaju na viralni trend njege kože: 'Dugoročno uzrokuje ozbiljnu štetu'

Čini se da se danas u svemu vraćamo osnovama, od poboljšanja sna oponašanjem cirkadijalnih ritmova naših predaka do konzumacije cjelovite hrane kako bismo smanjili rizik od demencije. Taj je pomak otvorio put i za viralnu "špiljsku" rutinu njege, trend izgrađen na premisi da je "manje uvijek više" kada je u pitanju održavanje mladolikog i zdravog izgleda kože.

Tehnika "špiljskog čovjeka" podrazumijeva potpuno odbacivanje proizvoda za njegu kože, uključujući i sredstva za čišćenje, u korist umivanja lica isključivo vodom. Najekstremnija verzija predlaže čak i potpuno izbjegavanje vode. "Teorija je da to omogućuje koži da se prirodno 'samoregulira'", objašnjava dermatologinja dr. Cristina Eguren.

Međutim, ona i drugi stručnjaci upozoravaju na veliku pogrešku u toj logici. "Sama voda ne može učinkovito otopiti sebum niti ukloniti tragove kreme za sunčanje, šminke ili onečišćenja iz zraka", napominje njezina kolegica, dermatologinja dr. Inés Escandell. "Odgovarajuće čišćenje zahtijeva surfaktante, odnosno aktivne sastojke za čišćenje, koji su sposobni ukloniti te tvari bez narušavanja kožne barijere."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Skrivene opasnosti naizgled prirodnog pristupa

Na prvu, ideja o "prirodnom detoksu" zvuči privlačno. Ipak, preskakanje svakodnevnog čišćenja može pokrenuti čitav niz kožnih problema i dugoročno uzrokovati ozbiljnu štetu.

Narušavanje mikrobioma i poticanje bakterija

Naša koža domaćin je ekosustavu mikroorganizama koji koegzistiraju u osjetljivoj ravnoteži. "Bez pravilne rutine čišćenja, određenim bakterijama i grinjama lakše je razmnožavati se, čime se narušava ta ravnoteža", kaže dr. Eguren.

Dr. Escandell dodaje da neuklanjanje znoja, sebuma, zagađivača ili mrtvih stanica stvara situaciju koja "pogoduje pojavi oportunističkih ili patogenih mikroorganizama". Nakupljeni sebum i prljavština postaju plodno tlo za bakterije, što povećava rizik od upalnih poremećaja i infekcija.

Klinički dokazi to potvrđuju: "Studije na pacijentima s aknama pokazuju da čišćenje jednom ili dva puta dnevno smanjuje opterećenje bakterijama poput Cutibacterium acnes. Druge studije pokazuju da nedostatak čišćenja potiče razvoj bakterije Staphylococcus aureus", ističe dr. Escandell.

Foto: Profimedia

Iritacija, akne i ubrzano starenje kože

Nakupljanje nečistoća i viška sebuma može oslabiti barijernu funkciju kože. "Koža postaje osjetljivija i sklonija dehidraciji, što dovodi do iritacije, crvenila i neugode", objašnjava dr. Eguren.

Takvo upalno okruženje idealno je za razvoj mitesera i pustula. Neuklanjanjem nečistoća, staničnih ostataka i viška sebuma, pore se začepljuju, što može potaknuti ili pogoršati izbijanje akni, rozaceje i seboroičnog dermatitisa. Osim toga, izbjegavanje čišćenja ometa pravilnu staničnu obnovu i izlaže kožu većem broju slobodnih radikala, što ubrzava starenje.

Preskakanje zaštitnog faktora, što je dio ove rutine, povećava oksidativna oštećenja, dok UV zračenje i zagađenje pridonose fotostarenju, gubitku kolagena i nastanku bora.

Pojava zanemarene dermatoze

Ovo je specifično stanje uzrokovano nakupljanjem mrtvih stanica i prljavštine, što rezultira tamnim, grubim mrljama na koži. "U nedostatku pravilnog čišćenja pojavljuju se smećkaste ili sivkaste ploče, formirane od stvrdnute nakupine znoja i sebuma", zaključuje dr. Escandell.

Alternativa koju odobravaju dermatolozi

Prema mišljenju stručnjaka, pravilna rutina čišćenja lica trebala bi biti jednostavna, dosljedna i prilagođena vašem tipu kože. Također, trebala bi se provoditi i ujutro i navečer, čak i ako niste nosili šminku.

Ujutro: Započnite nježnim čišćenjem proizvodom prilagođenim vašem tipu kože. Zatim nanesite antioksidativni serum, poput vitamina C. Na kraju završite sa zaštitom od sunca širokog spektra, s minimalnim zaštitnim faktorom trideset, koja je neophodna tijekom cijele godine.

Započnite nježnim čišćenjem proizvodom prilagođenim vašem tipu kože. Zatim nanesite antioksidativni serum, poput vitamina C. Na kraju završite sa zaštitom od sunca širokog spektra, s minimalnim zaštitnim faktorom trideset, koja je neophodna tijekom cijele godine. Navečer: Dr. Eguren preporučuje dvostruko čišćenje, osobito ako ste nosili šminku. Započnite s čistačem na bazi ulja ili micelarnom vodom kako biste razgradili površinske nečistoće, a zatim nastavite s gelom ili pjenom na bazi vode kako biste isprali kožu. Nakon što je koža pripremljena, nanesite proizvod koji sadrži aktivne sastojke, poput retinoida ili alfa hidroksi kiselina (AHA). Vrlo je korisno uključiti i piling kako bi se učinkovito uklonili tragovi masnoće i stanični ostaci. Učestalost ovisi o tipu kože, od svakodnevne za masnu kožu do jednom ili dva puta tjedno za suhu kožu.

Opasnost viralnih dezinformacija

Činjenica da je "špiljska" rutina postala viralna na TikToku znači da je odjeknula među masovnom, pretežno mladom publikom, koju je nažalost dezinformirala.

"Društvene mreže mogu pretvoriti bilo koju praksu u trend, čak i bez znanstvene osnove", upozorava dr. Eguren. "Mnogi mladi ljudi usvajaju ovu rutinu ne shvaćajući posljedice. To normalizira navike koje nisu korisne za zdravlje kože i mogu pogoršati stanja poput akni ili rozaceje."

Kao što navodi i HELLO! magazin, ovakvi trendovi banaliziraju važnost dermatološke higijene i mogu potaknuti ljude s kožnim problemima da napuste učinkovite tretmane. Kao i kod drugih prolaznih trendova, stvaraju se nerealna očekivanja, jer su "koristi" prikazane na internetu obično anegdotalne i ne mogu se primijeniti na opću populaciju.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Poznati liječnik razotkriva mitove o perimenopauzi i menopauzi: 'Važno je pričati o tome'