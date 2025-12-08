Ova navika kod vježbanja čini da koža izgleda starije: 'To je jedna od najvećih grešaka'

Iznenađujuće, tajna mladolikog izgleda ne krije se u većem broju ponavljanja ili satima provedenim na traci za trčanje. Stručnjaci objašnjavaju zašto su kvalitetni treninzi, posebice trening snage, ključni za blistav i zdrav izgled kože.

Kada je riječ o vježbanju, često se susrećemo s dilemama: kvantiteta nasuprot kvaliteti, volumen nasuprot intenzitetu, vježbe visokog ili niskog intenziteta. No, kada u jednadžbu dodamo cilj zdravog starenja i očuvanja lijepe, sjajne kože, izbori postaju znatno jasniji.

Kako piše HELLO! magazin, ako želite da vaša koža izgleda sjajno, ne morate se brinuti o bilježenju dodatnih sati u teretani. Postoji učinkovitiji način da pružite tijelu ono što mu je potrebno, a on ne uključuje pretjerano vježbanje koje zapravo može donijeti više štete nego koristi.

Kako to postići objasnilo je troje stručnjaka: liječnica, osobni trener i specijalist za dugovječnost.

Zašto 'više' ne znači uvijek 'bolje'?

Jedna od najvećih pogrešaka koju ljudi čine jest mišljenje da više aktivnosti uvijek jamči i više koristi. Međutim, loše strukturirani treninzi s prevelikim opterećenjem ili loše isplaniranim pokretima mogu dovesti do nepotrebnog trošenja tijela, uključujući i kožu. Time se povećava rizik od ozljeda i dolazi do kroničnog umora, što je dugoročno potpuno kontraproduktivno.

"Idealan pristup je stvoriti strukturiran, optimiziran plan vježbanja koji potiče ključne biološke pokazatelje povezane s dugim i zdravim životom, ali bez stavljanja prekomjernog stresa na tijelo", objašnjava stručnjak za dugovječnost Gonzalo Ruíz Utrilla. "Ono što uistinu čini razliku kod vježbanja jest vrsta fizičkog izazova koji tijelo prima i način na koji se na njega prilagođava".

Ako pretjerujemo s vježbanjem nakon određene dobi, kombiniramo stres uzrokovan sportom s visokim alostatskim opterećenjem, to je kumulativno trošenje koje tijelo doživljava dok odgovara na različite zahtjeve – ne samo fizičke, poput vježbanja, već i na životni stres. Kada ta opterećenja postanu preteška, mogu prekomjerno aktivirati simpatički živčani sustav.

"Ova pretjerana aktivacija pokreće kronični stres", kaže stručnjak. "Taj stres ne samo da smanjuje sposobnost tijela da se samo obnavlja, već i umanjuje fleksibilnost metabolizma, potiče stalnu sistemsku upalu i uzrokuje brže starenje stanica."

Povezanost vježbanja, cirkulacije i zdravlja kože

Kako točno vježbanje utječe na cirkulaciju krvi i opskrbu tkiva kisikom te koje specifične prednosti umjereno vježbanje nudi koži?

Dr. Sofía Ruiz del Cueto, suvoditeljica estetske klinike Mira+Cueto u Madridu, navodi: "Kada potaknete cirkulaciju krvi, koža dobiva veću opskrbu prijeko potrebnim kisikom i ključnim hranjivim tvarima".

"Ovaj proces omogućuje koži da se obnavlja stvaranjem kolagena i elastina, popravlja oštećene stanice te istovremeno potiče hidrataciju. Također je učinkovit u ubrzavanju uklanjanja otpadnih tvari i toksina, što zaustavlja upalne reakcije koje uzrokuju prerano starenje."

Prema liječnici, "vježbanje također regulira razinu kortizola (hormona povezanog sa stresom), što pomaže u sprječavanju preranog starenja". Ona savjetuje umjerene kardiovaskularne vježbe tri do pet dana tjedno, uz razumnu prehranu bogatu proteinima i antioksidansima te odgovarajuću hidrataciju.

Možda se pitate postoje li vježbe koje bi trebalo izbjegavati zbog potencijalnog negativnog utjecaja na izgled kože. "Trebali biste izbjegavati pretjerivanje s treninzima, jer previše vježbanja ubrzava oštećenje stanica (oksidaciju) i povećava upalne procese u tijelu", kaže dr. Ruiz del Cueto.

Mit o treningu s opterećenjem i njegova važnost nakon 50. godine

Vjerojatno ste čuli teoriju da trening s opterećenjem ili "visokim utjecajem" (eng. impact training) ubrzava starenje. Prema CrossFit stručnjaku i osobnom treneru Jesúsu Valoru, ključno je razumjeti što točno taj pojam znači, osobito nakon 50. godine.

"Pod treningom s opterećenjem ne mislimo na grupne satove gdje je skakanje glavna aktivnost, već na vježbe koje kostima, tetivama i zglobovima daju osjećaj da su istinski angažirani", pojašnjava stručnjak. "To se najbolje postiže treningom snage, koji se izrazito preporučuje nakon 50. godine. Posebno za žene koje prolaze kroz menopauzu i posljedični pad estrogena, fokus na ovakav trening važniji je no ikad".

Mišić je endokrini organ koji šalje važne unutarnje poruke. Zbog toga su, vjeruje Valor, treninzi snage (prilagođeni individualnim potrebama) korisni u svakom smislu. "Ne postoje znanstveni dokazi da umjeren trening s opterećenjem ubrzava starenje kože", naglašava Valor.

On savjetuje da, kako vrijeme odmiče, prilagodba tijela na podražaje i oporavak prirodno usporavaju, zbog čega kvaliteta treninga u srednjim godinama postaje apsolutni prioritet.

Vježbe snage najpreporučljivije su za odgađanje starenja, uključujući i starenje kože. Pritom ne govorimo o dizanju ogromnih težina, već o pravilnom pokretanju vlastitog tijela i svladavanju opterećenja. To je dvostruka korist – za zdravlje cijelog organizma i za blistav, mladolik izgled.

