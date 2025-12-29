Kina započela velike vojne vježbe oko Tajvana, stiglo upozorenje

Kina je u ponedjeljak objavila da će ovaj tjedan održati velike vojne vježbe oko Tajvana, koji je odmah zatražio da se zaustave "neodgovorne provokacije".

"Od 29. prosinca, Zapovjedništvo istočnih zona (kineske vojske) rasporedit će kopnenu vojsku, mornaricu, zračne snage i raketne snage kako bi provele zajedničke vojne vježbe pod nazivom Misija Pravda 2025.", navodi se u izjavi pukovnika Shi Yija, glasnogovornika zapovjedništva.

Cilj vježbi je provjeriti borbenu spremnost i poslati poruku protiv bilo kakvih koraka prema neovisnost Tajvana. Ovo je šesti veliki krug kineskih vojnih vježbi od 2022. godine.