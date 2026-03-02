Zbog afere Epstein princeze Beatrice i Eugenie ove godine nepoželjne na Royal Ascotu

Princeze Beatrice i Eugenie navodno su dobile zabranu dolaska na ovogodišnji Royal Ascot zbog zabrinutosti povezanih s vezama njihovih roditelja s Jeffreyjem Epsteinom, piše People.

Tako se kćeri bivšeg princa Andrewa i Sarah Fergusaon - Beatrice (37) i Eugenie (35) .- neće se u lipnju pridružiti članovima kraljevske obitelji na tradicionalnom konjičkom događaju Royal Ascot, kao što su to činile svake godine.

Foto: James Whatling/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

A moguće je i neće sudjelovati ni u svečanoj kraljevskoj povorci zajedno s ostalim visokim članovima kraljevske obitelji.

Izvor je za Daily Mail izjavio: „Razgovarao sam s prijateljem koji radi u Ascotu i rekao mi je da je djevojkama poručeno da ove godine ne mogu biti tamo.”

„Beatrice je to najteže podnijela. Sve ju je to potpuno zateklo”, dodao je izvor.

Eugenie i Beatrice, kao ni Buckinghamska palača i organizatori Royal Ascota, nisu odmah odgovorili na upit za komentar koji je jučer poslao magazin People.

Foto: JUSTIN TALLIS/AFP/Profimedia

Sestre se inače pokušavaju "držati se podalje" od kontroverzi koje okružuju njihove roditelje.

„Imaju malu djecu, a riječ je o njihovu djedu – njihov fokus je zaštititi vlastitu djecu od svega ovoga”

Eugenie je majka sinova Augusta (5) i Ernesta (2), koje ima sa suprugom Jackom Brooksbankom, dok je Beatrice majka kćeri Sienne (4) i Athenе (1) sa suprugom Edoardom Mapellijem Mozzijem.

Uhićenje princa Andrewa

Podsjetimo, njihov otac, bivši princ Andrew, uhićen je prije deset dana i zadržan u policiji 11 sati zbog sumnje na zlouporabu javne dužnosti.

Navodno je dok je bio britanski trgovinski izaslanik dostavljao osjetljive mailove svom prijatelju pedofilu Jeffreyju Epsteinu.

Andrew (66) povukao se iz javnih kraljevskih dužnosti 2019. godine nakon medijski eksponiranog intervjua za BBC u kojem je govorio o svom odnosu s Epsteinom, koji je iste godine počinio samoubojstvo u dobi od 66 godina. Financijaš je u trenutku smrti čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Foto: Geoffrey Swaine/Avalon/Profimedia

Bivši vojvoda od Yorka povezuje se s Virginijom Giuffre, jednom od najpoznatijih Epsteinovih žrtava, koja je tvrdila da je bila prisiljena na spolne odnose s Andrewom kada je imala samo 17 godina. Giuffre je preminula 2025. godine u dobi od 44 godine, također počinivši samoubojstvo.

Ukidanje svih titula

Kraljica Elizabeta oduzela je sinu vojne titule i pokroviteljstva u siječnju 2022., nakon što je sud odbacio njegov zahtjev za odbacivanje tužbe za seksualni napad koju je protiv njega podnijela Giuffre. Andrew je kasnije postigao izvansudsku nagodbu s Giuffre za neobjavljeni iznos.

Foto: Jonathan Raa/ddp USA/Profimedia

Nakon što je prošle godine objavljena posmrtna knjiga Virginije Giuffre Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, pritisak na Andrewa dodatno je porastao, pa se odrekao korištenja kraljevskih titula, kao i drugih titula i počasti.

Andrew, koji je više puta negirao bilo kakvu krivnju, nekoliko dana kasnije ostao je i bez kraljevskih titula odlukom kralja Charlesa.

Sarah Ferguson (66) također se više puta spominje u dokumentima povezanima s Epsteinom koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa. Među njima je i e-mail u kojem je tražila posao kućne pomoćnice kod Epsteina jer joj je, kako je napisala, „očajnički trebao novac”, kao i poruka u kojoj je od njega tražila savjet vezan uz dječju humanitarnu organizaciju dok je Epstein bio u zatvoru zbog podvođenja maloljetnice.

Ferguson se u međuvremenu, prema navodima izvora, posvetila sebi i povukla iz javnosti nakon skandala povezanog s Epsteinom. Nakon Andrewova uhićenja drži se po strani.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'