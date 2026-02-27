Lindsay Lohan progovorila o djetinjstvu pa zavapila: 'Zašto me netko nije maknuo i zaštitio?'

Lindsay Lohan krasi naslovnicu ožujskog izdanja magazina Vogue Arabia, a fotografije su snimljene na spektakularnoj lokaciji - helidromu hotela Jumeirah Burj Al Arab u Dubaiju, na impresivnoj visini od 212 metara.

39-godišnja glumica pozirala je u nizu upečatljivih modnih kombinacija, od pripijene crne haljine s dijamantnom ogrlicom do elegantnog crvenog odijela, dok se iza nje pružala prepoznatljiva panorama Ujedinjenih Arapskih Emirata. Naslovnica nosi snažnu poruku: “Renesansa Lindsay Lohan u Dubaiju. Neustrašiva.”

Odrastanje pod reflektorima

U velikom intervjuu Lohan se prisjetila svojih početaka i odrastanja pod povećalom javnosti. Svjetsku slavu stekla je još kao djevojčica u filmu The Parent Trap, a potom su uslijedili hitovi poput Freaky Friday i Mean Girls.

No, uz uspjehe na filmskom platnu, njezin privatni život bio je jednako izložen javnosti, burni izlasci, problemi sa zakonom i stalna prisutnost paparazza godinama su punili naslovnice.

“Sada se osvrnem i pitam: ‘Zašto me netko jednostavno nije maknuo odande i više me zaštitio?’ Kao tinejdžer to ne znaš učiniti sam”, iskreno je priznala.

Novi početak u Dubaiju

Glumica se 2014. preselila u Dubai, gdje je, kako kaže, pronašla stabilnost i unutarnji mir. Danas ondje živi sa suprugom Baderom Shammasom, za kojeg ističe da joj je najveća podrška i ravnoteža.

“Odlično funkcioniramo zajedno jer je on tako miran, a ja sam poput petarde. U sjajnoj smo ravnoteži”, otkrila je. Par je u srpnju 2023. dobio sina Luaija, a Lohan ne krije da bi voljela proširiti obitelj.

Posebno naglašava koliko joj znači privatnost koju ima u Dubaiju. “Biti ovdje vrlo me prizemljuje. Mogu jednostavno provoditi vrijeme sa svojom obitelji. Grad mi daje osjećaj da sam usredotočena na ono što je najvažnije”, kaže.

Dodaje i kako je za nju veliki luksuz to što ne mora razmišljati o svakom svom koraku: “Veliki je dašak svježeg zraka ne morati previše razmišljati o svemu što radiš svake sekunde.”

POGLEDAJTE VIDEO: Je li Epstein doista likvidiran? Njegov brat najavljuje nove šokantne izvještaje: 'Nije se sam ubio'