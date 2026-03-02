HŽ reagirao na žestoke prozivke Hrvata, ovo se dugo čekalo: Mnoge bi moglo oduševiti

HŽ Putnički prijevoz (HŽPP) objavio je prošli tjedan novu verziju istoimene aplikacije, koju brojni putnici koriste kako bi kupili karte i provjerili stanje vlakova u stvarnom vremenu.

Nadogradnja nudi mnoštvo značajki koje bi trebale ispraviti nedostatke na koje su korisnici mjesecima ukazivali.

Provjerili smo o čemu je riječ i što se uistinu promijenilo od 25. veljače kada je nova verzija ugledala svijetlo dana.

Što je HŽPP?

Podsjetimo, "HŽPP" inicijalno je objavljena još u srpnju prošle godine, no u fokus je došla u prosincu, nakon vijesti da aplikacija "HŽPP Planer", putem koje se godinama pratilo stanje vlakova, prestaje s radom. Njezini korisnici tada su dobili obavijest u kojoj ih se poziva da preuzmu "HŽPP".

Riječ je zapravo o aplikaciji koja objedinjuje značajke "Planera" i "HŽ Karata", koja je služila za kupovinu karata. Iz HŽ Putničkog prijevoza za portal Net.hr kazali su da su tu odluku donijeli zbog činjenice da je "Planer" bio autorsko djelo koje je održavala jedna osoba, što dugoročno nije bilo održivo rješenje.

Kako se navodi na službenim stranicama, "HŽPP" osmišljena je da bi olakšala putovanja vlakom, uz brzu i sigurnu kupnju karata te jednostavno planiranje putovanja.

Korisnici mogu kreirati vlastiti profil, kupovati pojedinačne i pretplatne karte, pregledavati vozni red, pratiti tijek putovanja i informacije o kašnjenjima i stanju u prometu. Nude im se i informacije o prijevozu bicikala, odnosno kupnje karata za bicikl, a registrirani korisnici imaju opciju pregledati povijest kupnje za registrirane korisnike.

Brojni problemi

Kombinacija "dva u jedan" na papiru je djelovala primamljivo i praktično, ali odmah po gašenju "Planera" i spajanju, mnogi su ostali negativno iznenađeni.

Problema je bilo puno. Osim što se često događalo da aplikacija ne ispunjava jednu od ključnih zadaća, odnosno ne dohvaća podatke koji pokazuju koliko određeni vlak kasni, putnici su naišli i na brojne sitne poteškoće koje su dodatno otežavali korištenje.

Između ostalog, nije postojala opcija da se memoriraju prethodne rute, što znači da se po pokretanju svaki put iznova trebalo unositi polazište i odredište.

Isto tako, pozicija vlaka nije se mogla pratiti nakon što je isti krenuo s polazišta kojeg je korisnik odabrao. To znači da ne samo da se nije mogla provjeriti povijest putovanja, već je dolazilo do situacija u kojima vlak kasni, a ne može se pogledati koliko točno, jer je već prošlo vrijeme kada je na to stajalište ili kolodvor trebao stići po redovitom voznom redu.

Brutalni komentari

Podaci trgovine Google Play navode da je aplikacija preuzeta više od 50.000 puta. Svoje dojmove putem recenzija dalo je više od 700 korisnika, a koliko su zadovoljni govori prosjek ocjena koji iznosi mizernih 1,6 od mogućih 5,0. Ništa bolje stanje nije ni u Apple Storeu, gdje je ocijenjena 44 puta s prosječnom ocjenom 1,8.

Korisnici nisu štedjeli riječi i iznijeli su salvu uvreda: "Loše, ne možeš doći do brze informacije o kašnjenju vlakova i voznom redu", "Ovo ništa ne valja. Nije precizna, smrzava se, nema realna kašnjenja vlakova, ne upozorava na zamjenski prijevoz. Čak ni kupnja karata ne funkcionira dobro".

"Užasno, stara aplikacija bila je puno bolja", "Katastrofa. Ponovno imamo aplikaciju koja ponekad samo iz njima znanih razloga ne radi", "Stara je bila 5+, ova je za ocjenu -1. Nepregledna, komplicirana", piše u komentarima na Google Playu.

"Nije funkcionalna. Ne prikazuje kašnjenje. Ako je vlak krenuo s polazišta, na rasporedu više ne postoji, što otežava pregled i informativnost podataka, a to su bitne informacije", dodaju ogorčeni korisnici u komentarima.

Stigla nova verzija - evo što sve donosi

Međutim, zanimljivo je da su dva najrecentnija komentara ocijenjena s maksimalnih pet zvjezdica. Znakovito je da se trenutak njihove objave preklapa s datumom izlaska nove verzije "HŽPP-a".

Mobilna aplikacija 25. veljače dobila nadogradnju, a HŽ Putnički prijevoz potvrdio je za Net.hr da su uoči objave nove verzije analizirali zahtjeve korisnika u recenzijama, ali i poruke koje su im izravno pristizale.

Otkrivaju nam da su se brojni zahtjevi odnosili na jednostavniji prikaz o kašnjenju vlakova, kao i mogućnosti pretrage vlakova koji su prometovali na dan kada je putnik pretraživao relaciju. Ti su prijedlozi, poručuju nam ih HŽPP-a, uzeti u obzir pri nadogradnji.

Sada se na početnom ekranu nudi mogućnost pretrage po relaciji i broju vlakova, uz pamćenje zadnjih 10 pretraživanih relacija. Uz to, korisnicima je sada omogućeno da prate vlak koji je krenuo iz svojeg polaznog kolodvora, a još nije došao do kolodvora iz kojeg putnik putuje - npr. vlak polazi iz Vinkovaca, a putnik u njega ulazi u Novskoj.

Za lakše snalaženje, vlakovi su obilježeni s nekoliko boja. Siva predstavlja sve one koji su završili vožnju, zeleni su vlakovi koji voze i redoviti su, a crvena je rezervirana za one koji voze uz kašnjenje, koje je također navedeno. Bijelom su obojeni oni vlakovi koji još nisu krenuli.

HŽPP nam također ističe da je, s obzirom na brojne radove na prugama diljem Hrvatske, implementirana i informacija koja otkriva voze li umjesto vlaka autobusi na dijelu ili cijeloj relaciji. Taj podatak moguće je provjeriti na aplikaciji i internetskoj stranici - u popisu vlakova te detaljima vlakova s popisom stajališta.

"Registrirani korisnici mogu informaciju o zamjenskom autobusu vidjeti i u pretincu 'Moje karte'. U slučaju da je putnik kupio kartu prije nego je uveden zamjenski autobus, unošenjem informacije o autobusu automatski će se ta informacija prikazati u pretincu 'Moje karte'", pojašnjavaju nam iz Putničkog prijevoza.

Potvrđuju nam i da je jedna od većih zamjerki korisnika bila da svaki put moraju odabrati broj putnika prilikom pretrage relacije. Taj problem riješen je tako da je u novoj verziji broj putnika inicijalno zadan (1 - redovna cijena) i kod neregistriranih i registriranih korisnika. Dodaju da registrirani korisnici u 'Korisničkim podacima' mogu unijeti popust koji koriste, a on će kod sljedeće kupnje biti zadan automatski.

U idućoj verziji aplikacije dodatno će se poraditi na poboljšanju procesa kupnje karata, a HŽPP nam poručuje da će nastaviti pratiti recenzije.

Znate li što je 'Trenutna pozicija vlaka'?

U komentarima u kojima su korisnici kritizirali aplikaciju našao se i niz napomena u kojima je stajalo da je lokaciju vlaka u stvarnom vremenu moguće provjeriti jedino putem "trenutne pozicije vlake", koja funkcionira čak i u trenucima kada aplikacija ne radi.

Riječ je inače o internetskoj stranici na kojoj je potrebno upisati broj vlaka, a potom se pojavljuje kvadratić u kojem, kao što ime sugerira, piše njegovo trenutačno stanje i eventualno kašnjenje.

Zato smo HŽPP pitali da nam pojasni o čemu se radi. Odgovaraju da stranica "Trenutna pozicija vlaka" prikaz kašnjenja povlači iz sustava HŽ Infrastrukture. Iako ima domenu hzpp.app., stranica zapravo nije u vlasništvu HŽ Putničkog prijevoza.

"HŽ Infrastruktura zadužena je za praćenje svih vlakova. Aplikacija HŽPP koristi sustave HŽ Infrastrukture kako bi putnicima pružila informacije o kašnjenju", stoji u odgovoru.

