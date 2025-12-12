Važno za mnoge Hrvate! Hrvatske željeznice objavile promjene u voznom redu: Evo što se sve mijenja

Hrvatske željeznice objavile su novi vozni red za sljedećih godinu dana koji stupa na snagu u nedjelju, 14. prosinca.

Uvode se i dodatni vlakovi čime se želi osigurati kvalitetnija povezanost, ali i potaknuti građane da za prijevoz koriste usluge javnog željezničkog prijevoza, poručili su iz HŽ-a.

Prema novom voznom redu, vozit će ukupno 841 vlak, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izmjene u prijevozu u Hrvatskoj

Četiri dodatna vlaka prometovat će na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci, kao i na relaciji između Slavonski Šamac - Strizivojna - Vrpolje. Tri dodatna vlaka vozit će na relaciji Knin – Perković – Šibenik – Perković.

Dva dodatna vlaka uvode se na relaciji Zagreb GK - Sisak Caprag - Volinja - Zagreb GK te Ivanić-Grad - Dugo Selo - Zagreb GK - Harmica, kao i na relaciji Đurmanec - Zabok.

Uvedeni su i dodatni vlakovi između Nove Kapele-Batrine i Velike, Šibenika i Splita, Krapine i Zagreba te između Osijeka i Belog Manastira.

Izmjene u međunarodnom prometu

U međunarodnom prijevozu Republika Hrvatska povezana je sa Slovenijom, Austrijom, BiH, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom.

Uvedena su dva dodatna vlaka na relaciji Zagreb GK - Beč - Zagreb GK te dva vlaka na relaciji Zagreb GK - München - Zagreb GK.

Više informacija o izmjenama u voznom redu Hrvatskih željeznica možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Božićna čarolija u vlaku: Djedica se provozao s djecom i podijelio im poklone