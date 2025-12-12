FREEMAIL
UVODE NOVE VLAKOVE /

Važno za mnoge Hrvate! Hrvatske željeznice objavile promjene u voznom redu: Evo što se sve mijenja

Važno za mnoge Hrvate! Hrvatske željeznice objavile promjene u voznom redu: Evo što se sve mijenja
Foto: Patrik Macek/pixsell

Uvode se i dodatni vlakovi čime se želi osigurati kvalitetnija povezanost, ali i potaknuti građane da za prijevoz koriste usluge javnog željezničkog prijevoza

12.12.2025.
15:48
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
Hrvatske željeznice objavile su novi vozni red za sljedećih godinu dana koji stupa na snagu u nedjelju, 14. prosinca.

Uvode se i dodatni vlakovi čime se želi osigurati kvalitetnija povezanost, ali i potaknuti građane da za prijevoz koriste usluge javnog željezničkog prijevoza, poručili su iz HŽ-a. 

Prema novom voznom redu, vozit će ukupno 841 vlak, od čega 776 u unutarnjem i 65 u međunarodnom prijevozu.

Izmjene u prijevozu u Hrvatskoj

Četiri dodatna vlaka prometovat će na relaciji Vinkovci - Vukovar - Vinkovci, kao i na relaciji između Slavonski Šamac - Strizivojna - Vrpolje. Tri dodatna vlaka vozit će na relaciji Knin – Perković – Šibenik – Perković.

Dva dodatna vlaka uvode se na relaciji Zagreb GK - Sisak Caprag - Volinja - Zagreb GK te Ivanić-Grad - Dugo Selo - Zagreb GK - Harmica, kao i na relaciji Đurmanec - Zabok. 

Uvedeni su i dodatni vlakovi između Nove Kapele-Batrine i Velike, Šibenika i Splita, Krapine i Zagreba te između Osijeka i Belog Manastira. 

Izmjene u međunarodnom prometu

U međunarodnom prijevozu Republika Hrvatska povezana je sa Slovenijom, Austrijom, BiH, Njemačkom, Švicarskom i Mađarskom.

Uvedena su dva dodatna vlaka na relaciji Zagreb GK - Beč - Zagreb GK te dva vlaka na relaciji Zagreb GK - München - Zagreb GK.

Više informacija o izmjenama u voznom redu Hrvatskih željeznica možete pogledati OVDJE.

Hrvatske željezniceVozni Redželjeznički PrijevozVlak
Važno za mnoge Hrvate! Hrvatske željeznice objavile promjene u voznom redu: Evo što se sve mijenja