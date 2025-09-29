Hrvatska od danas ima najmoderniji vlak u Europi: Kakva su vaša iskustva s HŽ-om?

U Hrvatskoj je u ponedjeljak pušten u promet prvi baterijski vlak. Riječ je o vlaku koji je proizveo Končar, a Hrvatske željeznice koristit će ga za prijevoz putnika na neelektrificiranoj mreži pruga. Vlak za pogon upotrebljava baterije koje se pune isključivo u punionicama u Bjelovaru, Virovitici, Osijeku, Varaždinu, Puli i Splitu.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je kako će ovakvi vlakovi uglavnom biti na neelektrificiranim prugama. Autonomija vlaka je oko 200 km, a uz ovaj projekt napravljeno je i šest punionica. Ovaj vlak će prometovati u Splitu i okolici.

Riječ je o trenutačno tehnološki najmodernijem vlaku na europskom tržištu. Ne samo da primjenjuje baterijski pogon, nego putnicima pruža i veću razinu sigurnosti i udobnosti.

