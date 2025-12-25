Ove žive jaslice su nešto posebno! Pričali smo s 'Josipom i Marijom'

PREKRASNI PRIZORI /

Jedinstveni doživljaj na sam Božić su žive jaslice u Prološcu. Mladi iz kulturne udruge Proložac dugo se pripremaju za ovu blagdansku avanturu u kojoj sudjeluje stotinjak kostimiranih glumaca amatera. Živopisan biblijski prikaz Isusovog rođenja okuplja i brojnu publiku iz cijele imotske krajine, ali i šire.

Već 26. godinu zaredom na Božić se iznova vraćaju u Proložac, u presušeno korito rijeke Suvaje kako bi se i uživo vratili u prošlost.

U prološcu smo razgovarali s "Josipom i Marijom", odnosno Matijom i Darkom Božinovićem iz živih jaslica, koji otkrivaju kako je danas roditi dijete i biti roditelj u Hrvatskoj